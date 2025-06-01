شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يزعم: لا معلومات عن وقوع إصابات برصاص قواتنا داخل مركز لتوزيع المساعدات

جيش الاحتلال يزعم: لا معلومات عن وقوع إصابات برصاص قواتنا داخل مركز لتوزيع المساعدات
جانب من مجزرة الاحتلال في منطقة مواصي رفح بحق المواطنين لحظة توجههم لاستلام المساعدات
رام الله - دنيا الوطن
زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عدم امتلاكه أي من  المعلومات عن وقوع إصابات برصاص قوات جيشه داخل مركز لتوزيع المساعدات في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي ادرعي، في تدوينة له عبر منصة (إكس): "حتى هذه الساعة لا توجد معلومات عن وقوع إصابات بسبب إطلاق نار من الجيش داخل مركز توزيع المساعدات، الموضوع لا يزال قيد الفحص".

واستشهد أكثر من 30 شخصا وأصيب 150 على الأقل، اليوم الأحد، برصاص القوات الإسرائيلية في مواصي رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بوجود عدد من الجرحى العالقين في المكان، نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي الذي استهدف محيط مركز المساعدات، ما حال دون وصول فرق الإنقاذ إليهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر من آلياتها وطائرات "كواد كابتر" المسيرة، صوب المواطنين أثناء توجههم لاستلام مساعدات إنسانية من نقطة توزيع مواصي رفح جنوب القطاع

وقد وثّقت كاميرات المواطنين، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل، عندما أطلقت النار بشكل مباشر على عشرات الفلسطينيين أثناء توجههم لاستلام مساعدات إنسانية من مركز توزيع يتبع لـ "الشركة الأمريكية" قرب محور (نتساريم) وسط قطاع غزة.

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