مصرع 7 أشخاص في انهيار جسر فوق قطار ركاب في روسيا

رام الله - دنيا الوطنفي حادث مأساوي مساء السبت، لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم، بينهم ثلاثة أطفال، وأُصيب أكثر من 35 آخرين، إثر انهيار جسر حديدي فوق قطار ركاب في منطقة بريانسك الروسية، قرب الحدود مع أوكرانيا.وأعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، أن الجسر انهار لحظة مرور القطار القادم من مدينة كليموفو والمتجه نحو العاصمة موسكو، ما أدى إلى خروج القطار عن مساره. وأضافت أن الانهيار نجم عن تفجير متعمد، في مؤشر إلى عمل تخريبي.كما أكدت لجنة التحقيق الروسية أن الحادث في بريانسك، بالإضافة إلى انهيار جسر آخر في منطقة كورسك المجاورة، ناتج عن تفجيرين منفصلين، مشيرة إلى فتح تحقيق جنائي في الواقعتين.وأظهرت مقاطع فيديو متداولة فرق الإنقاذ وهي تعمل وسط أنقاض الجسر المنهار، بينما تغطي عربات القطار المتضررة، وسط صرخات مسافرين نقلتها عدسات شهود العيان.من جانبه، كتب حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، عبر قناته على "تيليغرام": "هناك سبعة قتلى على الأقل، من بينهم ثلاثة أطفال، بالإضافة إلى عشرات المصابين"، مشيراً إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة.وصرّحت شركة سكك حديد موسكو أن الحادث وقع الساعة 10:44 مساءً بالتوقيت المحلي، بين محطتي بيلشينو وفيغونيتشي، مرجحة أن الانهيار سببه "تدخل غير قانوني" في نظام النقل، دون توضيحات إضافية.ورغم الحادث، أكدت الشركة أن حركة القطارات الأخرى لم تتأثر.ولم تصدر أوكرانيا، التي تتهمها موسكو بالوقوف وراء حوادث تخريب سابقة في البنية التحتية، أي تعليق رسمي حتى الآن. ويأتي هذا التطور في وقت حساس، قبل يومين فقط من اجتماع محتمل بين مسؤولين روس وأوكرانيين في إسطنبول، ضمن جهود دبلوماسية بقيادة الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.وتجدر الإشارة إلى أن روسيا شهدت سلسلة من العمليات التخريبية التي استهدفت بنيتها التحتية، ولا سيما خطوط السكك الحديدية، منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022.