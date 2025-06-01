بن غفير رافضاً مقترح ويتكوف: وقف إطلاق النار يخدم (حماس)

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير، رفضه مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، محذراً من أن حركة (حماس) ستستغل أي هدنة لإعادة التسلح".ووفقا لـ(هيئة البث الإسرائيلية)، انتقد بن غفير موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على المبادرة، واصفاً ذلك بـ"الخطأ". مشيرًا إلى أن الحل الوحيد هو قتلهم بدلاً من التفاوض.وأضاف الوزير المتطرف: "لست قلقاً على المخطوفين في غزة فحسب، بل على أبنائنا وجنودنا أيضاً".وكانت حركة (حماس) قد أعلنت، مساء أمس، أنها قدمت ردها للوسطاء على مقترح ويتكوف الجديد ، وقالت الحركة إن "المقترح يسعى إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب شامل من قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات لشعبنا وأهلنا في القطاع".وأضافت (حماس)، أن المقترح يتضمن إطلاق سراح 10 أسرى أحياء و18 جثماناً مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، في إطار صفقة تبادل.في حين، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مساء السبت، أن الرد الذي تقدمت به حركة حماس على المقترح الأميركي الأخير بشأن هدنة مؤقتة في قطاع غزة، "غير مقبول بتاتاً" ولا يسهم في دفع جهود التهدئة، بل "لن يؤدي إلا إلى تراجعنا"، على حد تعبيره.وشدد ويتكوف على أن مقترح بلاده يمثل "الإطار الوحيد القابل للتطبيق" كأساس لمحادثات تقارب يمكن انطلاقها اعتباراً من الأسبوع المقبل.وأوضح ويتكوف أن المقترح يفتح الباب أمام "مفاوضات جوهرية بحسن نية" سعياً نحو وقف دائم لإطلاق النار، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب قبولاً كاملاً لبنود الإطار .