شؤون فلسطينية

"الخارجية": منع الاحتلال زيارة وفد اللجنة العربية الإسلامية انتهاك فاضح للقانون الدولي

"الخارجية": منع الاحتلال زيارة وفد اللجنة العربية الإسلامية انتهاك فاضح للقانون الدولي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن قرار الحكومة الإسرائيلية منع زيارة وفد اللجنة العربية الإسلامية انتهاك فاضح لالتزاماتها بموجب القانون الدولي كقوة قائمة بالاحتلال، وخرق للاتفاقيات الموقعة، واستمرار لانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، أنها تنظر بخطورة بالغة لمنع حكومة الاحتلال الإسرائيلي دخول وفد من أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة إلى دولة فلسطين عبر أجواء الضفة الغربية المحتلة التي تسيطر عليها إسرائيل، التي كان من المزمع القيام بها، اليوم الأحد

وقد منع الاحتلال الإسرائيلي زيارة وفد وزاري عربي إلى مدينة رام الله، كان من المقرر أن يترأسه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ويضم وزراء خارجية كل من الإمارات، قطر، مصر، الأردن وتركيا.

وكان من المقرر أن يزور رام الله،  الأحد، ويجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في إطار مبادرة دبلوماسية سعودية تهدف إلى تعزيز الدعم السياسي للسلطة، والدفع باتجاه اعتراف دولي بدولة فلسطينية. وقد صادق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هذه المبادرة.

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