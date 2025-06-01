دولي

سارة نتنياهو:ترامب وزوجي متفقان على وجوب إبادة حماس كلياً..وأرسلت عشرات الرسائل لوالدة أمير قطر

سارة نتنياهو:ترامب وزوجي متفقان على وجوب إبادة حماس كلياً..وأرسلت عشرات الرسائل لوالدة أمير قطر
رام الله - دنيا الوطن
اتهمت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما وصفته بـ"الدولة العميقة" في إسرائيل بالعمل المنهجي لإسقاط زوجها، على غرار ما يتعرّض له الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدة أن تلك الجهات تسعى لتقويض القيادة المنتخبة ديمقراطيًا باستخدام أدوات القضاء والدعاية السياسية.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها مع برنامج "وجهة نظري مع لارا ترامب" على قناة فوكس نيوز، حيث قالت إن "الدولة العميقة تتكون من مجموعات صغيرة من النخب اليسارية المتطرفة، تم إنشاؤها ودعمها من قِبل قوى أجنبية، وتتمركز في مؤسسات الدولة المؤثرة".

وأضافت نتنياهو أن تلك المجموعات "تسعى لاستخدام النظام القضائي وسيلةً لزعزعة الثقة بالحكومة، وإسقاطها عبر تحقيقات كيدية واتهامات واهية تنهار تباعًا في ساحات القضاء".

وفي سياق المقارنة بين ما يجري في إسرائيل والولايات المتحدة، رأت سارة نتنياهو أن "الملاحقات القضائية لترامب تشبه إلى حد بعيد ما يواجهه زوجها"، مضيفة: "يفتحون ملفات فارغة، ويشنّون حملات تشويه، ومع ذلك تنهار هذه الادعاءات، لأن لا أساس لها".

وأشارت إلى أن نتنياهو "طلب بث محاكمته على الهواء مباشرة ليطلع الجمهور على عبثية الادعاءات"، لكن تم رفض الطلب، على حدّ تعبيرها، مضيفة: "رغم ذلك، يرى الناس كيف تنهار القضايا الواحدة تلو الأخرى".

وتطرقت سارة نتنياهو إلى ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة، قائلة: "أعيش مع أوجاع المختطفين وعائلاتهم يوميًا، وأشاركهم المناسبات، وأصغي إليهم وأدعمهم"، مشيرة إلى أنها أرسلت عشرات الرسائل بهذا الشأن إلى شخصيات وقيادات عالمية، من بينها والدة أمير قطر والبابا السابق وزوجات زعماء دول، "بالتعاون مع أمهات خمسة مختطفين".

وختمت حديثها بالإشارة إلى أن الشرق الأوسط "يشهد تحولات جديدة بفضل التعاون الوثيق بين نتنياهو وترامب"، مشيدة بتوافق رؤيتهما في ما يتعلق بالقضايا الأمنية الكبرى، بما في ذلك ضرورة "القضاء التام على حماس"، مشيرة إلى أن "ترامب وزوجها متفقان على وجوب إبادة حماس كلياً"، بحسب تعبيرها.

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