تحذير طبي في غزة من نبات سام انتشر بالمناطق الزراعية ويهدد حياة الأطفال

رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزارة الصحة بقطاع غزة، الأحد، تحذيراً طبياً عاجلاً من خطر انتشار نبات سام يُعرف باسم (الداتورا) (Datura)، وذلك بعد تسجيل عدد من حالات التسمم بين الأطفال في قطاع غزة خلال الفترة الماضية.وأوضح الدكتور هاني الفليت، رئيس قسم الأطفال في مستشفى شهداء الأقصى، بأن المستشفى استقبل عدداً من الأطفال الذين ظهرت عليهم أعراض التسمم بالنبات، أبرزها احمرار الوجه، اتساع حدقة العين، تسارع ضربات القلب، وهلاوس سمعية وبصرية يصعب على الطفل إدراكها أو تفسيرها.وبيّنت الفحوصات أن الأعراض ناتجة عن التعرض لنبات (الداتورا) الذي ينمو عشوائياً في بعض المناطق الزراعية، ويُعرف بعدة أسماء محلية مثل "نبات الجن"، "زهرة القمر"، و"تفاحة الشيطان". ويحتوي هذا النبات على مركّبات سامة تؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي، من بينها الأتروبين، السكوبولامين، والهيوسيامين.وأظهرت الدراسات أن التعرض لهذه المواد، سواء عن طريق اللمس أو البلع، يؤدي إلى اختلالات عصبية حادة، مثل فقدان الوعي، فشل في التنفس أو الدورة الدموية، وقد يصل الأمر إلى الوفاة في حال عدم التدخل الطبي الفوري.وطالبت وزارة الصحة بغزة، بضرورة تنبيه المستشفيات إلى التعامل السريع مع الحالات المشتبه بها، وإدراج أعراض التسمم ضمن قوائم الطوارئ.كما وشددت الوزارة على أهمية تكثيف التوعية المجتمعية بخطورة النبات وضرورة تجنب لمسه أو اللعب به، خاصة من قبل الأطفال. ودعت إلى رصد أماكن انتشاره في المناطق السكنية ومحيط تجمعات الأطفال بالتعاون مع فرق الطب الوقائي والبلديات، والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات وقائية تحد من انتشاره في الأماكن العامة.وأكد رئيس قسم السلامة ومكافحة العدوى، عبد الحميد جمال البيومي، أهمية التوجيه المناسب حول هذا الموضوع حفاظاً على سلامة المواطنين، وخاصة الأطفال، ومنعاً لتكرار حالات مماثلة في المستقبل.وأشار البيومي إلى أن مستشفى ناصر الطبي في خان يونس، قد استقبل عددًا من هذه الحالات خلال الفترة السابقة.