هيئة سوق رأس المال تباشر عملها في مقرها الجديد

رام الله - دنيا الوطنباشرت هيئة سوق رأس المال، اليوم الأحد، أعمالها من مقرها الجديد والكائن في قرية سردا شمال رام الله، بالقرب من المكتبة الوطنية.وقالت الهيئة في بيان، إن انتقالها إلى المقر الجديد يأتي استكمالاً لمسيرة البناء والتطوير المؤسسي للهيئة، وفي إطار سعيها لتوفير بيئة عمل ملائمة تواكب التوسّع في مهامها وتعزّز من كفاءة أدائها المؤسسي، وتتويجاً للجهود التي تكللت في إنشاء وتجهيز المبنى، ليشكّل في ذلك بيئة عمل حديثة ومتطورة، تُسهم في تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمواطنين والجهات ذات العلاقة بعملها، وكإحدى مؤسسات الدولة التي تعنى باستقرار القطاع المالي والاقتصادي، حيث تتولى التنظيم والاشراف على القطاع المالي غير المصرفي في فلسطين.