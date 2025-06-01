أطباء بلا حدود: إسرائيل تستخدم المساعدات بغزة أداة للتهجير القسري

رام الله - دنيا الوطنقالت منظمة أطباء بلا حدود إن إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح لتهجير السكان قسراً، في ما يبدو أنه جزء من استراتيجية أوسع للتطهير العرقي في قطاع غزة، مؤكدة أن هذا النهج قد يشكل جرائم ضد الإنسانية.وأضافت المنظمة في تصريح لها، الأحد، أن إسرائيل تفرض معاملة "مجردة من الإنسانية" على سكان غزة منذ أكثر من 19 شهراً، معتبرة أن البداية الكارثية لتوزيع الغذاء تثبت عدم جدوى الخطة الأميركية الإسرائيلية في التعامل مع الكارثة الإنسانية.وانتقدت أطباء بلا حدود النهج الإسرائيلي في توزيع المساعدات، مؤكدة أنه "خطير" ويعتمد على توجيهها حصراً إلى مناطق تختار إسرائيل حشد المدنيين فيها، مما يفاقم معاناة السكان بدلاً من تخفيفها.