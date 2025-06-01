لحظة إطلاق قوات الاحتلال النار على عشرات المواطنين قرب مركز لتوزيع المساعدات (فيديو)

رام الله - دنيا الوطنوثّقت كاميرات المواطنين صباح اليوم الأحد جريمة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل، عندما أطلقت النار بشكل مباشر على عشرات الفلسطينيين أثناء توجههم لاستلام مساعدات إنسانية من مركز توزيع يتبع لـ "الشركة الأمريكية" قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية بوجود عدد من الجرحى العالقين في المكان، نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي الذي استهدف محيط مركز المساعدات، ما حال دون وصول فرق الإنقاذ إليهم.واستشهد أكثر من 30 شخصا وأصيب 150 على الأقل، اليوم الأحد، برصاص القوات الإسرائيلية في مواصي رفح جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر من آلياتها وطائرات "كواد كابتر" المسيرة، صوب المواطنين أثناء توجههم لاستلام مساعدات إنسانية من نقطة توزيع مواصي رفح جنوب القطاع.ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يواصل الجيش الإسرائيلي حربه في قطاع غزة، والتي أسفرت عن أكثر من 178 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين الذين باتوا بلا مأوى أو مصدر للغذاء.