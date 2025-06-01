مطار الملك عبد العزيز يصدر قائمة بـ12 مادة محظورة على القادمين إلى السعودية

رام الله - دنيا الوطنأصدرت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة قائمة تضم 12 مادة محظور إدخالها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار تعزيز الأمن والسلامة العامة، وضمان الالتزام بالأنظمة المعمول بها داخل البلاد.وأوضحت الإدارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المسافرين ومنع إدخال مواد تشكل مخالفات قانونية أو تهديدات أمنية، مشيرةً إلى أن من أبرز المواد المحظورة: المخدرات، الخمور بجميع أنواعها، الصواعق الكهربائية، والأقلام أو النظارات المزودة بكاميرات التي يُحتمل استخدامها لأغراض غير قانونية.وشملت القائمة أيضًا السجائر الإلكترونية (VAPE) التي تحتوي على نكهات بمواد محظورة، بالإضافة إلى الألعاب الخطرة مثل لعبة البوكر، المعادن الثمينة المهربة كالذهب الخام، والمواد الإباحية.كما نبهت إدارة المطار إلى حظر إدخال العملات المزيفة، أدوات السحر والشعوذة، والمأكولات بكميات تجارية، مؤكدة أن هذه البنود تخضع للرقابة الصارمة لدى وصول المسافرين.ودعت الإدارة جميع القادمين إلى المملكة إلى الالتزام التام بالتعليمات والتعاون مع الجهات المختصة، بما يسهم في تسهيل إجراءات السفر وضمان الوصول الآمن.