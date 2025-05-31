جيش الاحتلال يزعم في بيان رسمي اغتيال القيادي محمد السنوار

رام الله - دنيا الوطنزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك، مساء السبت، في بيان مشترك، اغتيال القيادي في كتائب القسام محمد السنوار،في غارة نفذها الجيش الإسرائيلي.وأضاف البيان أن الغارة أسفرت أيضًا عن استشهاد كل من محمد شبانة، قائد لواء رفح، ومهدي كوارع، قائد كتيبة جنوب خان يونس، وهما من أبرز القادة العسكريين في حماس.وجاء في البيان أنه تم اغتيال السنوار بتاريخ 13 أيار/مايو 2025، في غارة استهدفت مجمع قيادة وسيطرة تحت الأرض يقع أسفل المستشفى الأوروبي في خان يونس.وذكر البيان أن العملية نُفذت بعد معلومات استخباراتية دقيقة جمعها الشاباك وهيئة الاستخبارات العسكرية، ونفذتها قيادة المنطقة الجنوبية وسلاح الجو.وأشار جيش الاحتلال إلى أن العملية تم تنفيذها بعد جهد استخباراتي مكثف لضمان دقة الاستهداف.وفي ذات السياق، لفت وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس الى أن الدور الآن هو لاغتيال عز الدين الحداد داخل غزة وخليل الحية خارجها.