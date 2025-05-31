مصرع طفل اختناقا داخل مركبة في طولكرم

رام الله - دنيا الوطنلقي طفل (3 سنوات) مصرعه، اليوم السبت، جراء تعرضه للاختناق داخل مركبة في طولكرم.وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العميد لؤي ارزيقات، إن الطفل تعرض للاختناق جراء مكوثه داخل مركبة مغلقة لقترة من الوقت، ما استدعى نقله إلى مستشفى الدكتور ثابت ثابت الحكومي حيث جرت محاولات لإنعاشه، لكن الأطباء أعلنوا وفاته.وأضاف العميد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة، فيما باشرت الشرطة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة.وناشد ارزيقات المواطنين عدم ترك الأطفال في المركبات وإغلاقها، خاصة في الأجواء الحارة، حرصا على حياتهم.