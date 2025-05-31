إصابة حرجة في حادث بين سيارة فلسطينية وحافلة للمستوطنين قرب معاليه أدوميم

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطن فلسطيني يبلغ من العمر نحو 50 عاماً بجروح بالغة، اليوم السبت، إثر حادث سير مروع وقع على شارع 437 قرب مفرق مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس، بعد أن اصطدمت مركبته بحافلة تقل مستوطنين مما أدى إلى انقلابها.ووفقاً لبيان صادر عن طواقم الإسعاف في نجمة داوود الحمراء، فإن السائق الفلسطيني كان فاقداً للوعي ويعاني من إصابة خطيرة في الرأس، وقد جرى نقله إلى المستشفى بحالة حرجة .كما أسفر الحادث عن إصابة 12 راكباً من الحافلة بجروح طفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفيي "شعاري تسيدك" و"هداسا عين كارم" في القدس لتلقي العلاج اللازم.من جهتها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.