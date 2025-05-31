حماس تعلن تسليم ردها على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السبت، أنها سلّمت ردّها الرسمي على المقترح الأخير للمبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى الوسطاء المعنيين.وأكدت الحركة، في بيان صحفي، أن الرد جاء "بعد إجراء جولة مشاورات وطنية، وانطلاقاً من مسؤوليتنا العالية تجاه شعبنا ومعاناته"، مشيرة إلى أن مضمون الرد يتضمن "وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا شاملًا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى السكان".وأضاف البيان أن الاتفاق المقترح يشمل إطلاق سراح عشرة من الأسرى الإسرائيليين الأحياء لدى المقاومة، وتسليم جثامين 18 آخرين، مقابل عدد يتم التوافق عليه من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.وفي وقت سابق، نقلت قناة الغد عن مصادر مطلعة أن رد حركة حماس تضمن جدولًا زمنيًا لتسليم المحتجزين الإسرائيليين على ثلاث دفعات: 4 في اليوم الأول، و2 في اليوم الثلاثين، و4 في اليوم الستين. كما أشار الرد إلى تسليم جثامين القتلى الإسرائيليين على ثلاث مراحل: في اليوم العاشر، واليوم الثلاثين، واليوم الخمسين.كما تضمن رد الحركة مطالب تتعلق بحرية حركة سكان قطاع غزة والسماح بالسفر والعودة عبر معبر رفح، إضافة إلى انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من القطاع، والدخول في مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.يُذكر أن إسرائيل استأنفت حربها على قطاع غزة منذ 18 آذار/مارس الماضي، بعد توقف دام 58 يوماً بموجب اتفاق هدنة مؤقتة بدأ في 19 يناير/كانون الثاني 2025، تم التوصل إليه بوساطة قطرية ومصرية، وبدعم أميركي.