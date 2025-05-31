شؤون فلسطينية

حماس تسلم ردها على مقترح ويتكوف بشأن الهدنة

حماس تسلم ردها على مقترح ويتكوف بشأن الهدنة
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة الغد نقلاً عن مصادر مطلعة، اليوم السبت، إن حركة حماس سلّمت ردها الرسمي على المقترح الذي تقدم به المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، بشأن الهدنة في قطاع غزة، إلى الوسيطين المصري والقطري.

وبحسب المصادر فإن الرد تضمّن جدولًا زمنيًا لتسليم المحتجزين الإسرائيليين على دفعات ثلاث كالآتي: 4 في اليوم الأول، واثنان في اليوم الثلاثين، و4 في اليوم الستين.

أما جثامين القتلى، فسيتم تسليمها على 3 دفعات أيضًا: الأولى في اليوم العاشر، والثانية في اليوم الثلاثين، والثالثة في اليوم الخمسين.

كما شمل الرد مطالب تتعلق بالسماح لسكان قطاع غزة بالسفر والعودة عبر معبر رفح، بالإضافة إلى مطالب أخرى تتصل بانسحاب الجيش الإسرائيلي، والدخول في مفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

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