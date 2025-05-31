رئيس وزراء ماليزيا: الإبادة الجماعية بغزة اختبار لضميرنا الجمعي

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، إن حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة هي "اختبار للضمير الجمعي العالمي"، مشددا على أن ما ينبغي فعله يفوق التعاطف.وفي كلمة ألقاها، اليوم السبت، خلال قمة الأمن والدفاع في آسيا، أو ما يعرف بـ"منتدى شانغريلا للحوار" الذي يعقد في سنغافورة، أوضح إبراهيم أن العالم يشهد أعلى مستوى من الصراعات المسلحة منذ الحرب العالمية الثانية، لافتا إلى الإبادة في غزة، والوضع في أوكرانيا، وميانمار، والسودان.وأفاد بأن "الإبادة الجماعية في غزة هي اختبار لضميرنا الجمعي"، مضيفا أن "حجم الدمار، والانتهاك الصريح للمعايير الإنسانية، وتعطيل المؤسسات التي من المفترض أن تحمي هذه المعايير، يتطلب ما هو أكثر من التعاطف.. المطلوب الآن هو الثبات والعمل".وينظم المنتدى المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، ومقره لندن، ويُعقد في سنغافورة بين 31 أيار/ مايو والأول من حزيران/ يونيو.ويشارك في المنتدى بنسخته 22: شخصيات حكومية، ووزراء دفاع، وقادة عسكريون، وخبراء أمنيون من مناطق آسيا والمحيط الهادي وأميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط.وترتكب إسرائيل، بدعم أميركي مطلق، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.