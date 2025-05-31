إسرائيل:نمتلك خطة لحسم معركة غزة في بيت حانون وخان يونس

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم السبت، أن الحرب في قطاع غزة "لن تطول إلى ما لا نهاية"، مشيراً إلى أن الجيش يمتلك "خطة منظمة لحسم المعركة" في منطقتي بيت حانون وخان يونس، مضيفاً: "عندما نحقق أهدافنا العسكرية سأعلن أن حماس هُزمت".ونقل موقع "واللا" العبري عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن قوات الجيش أحرزت تقدماً إضافياً داخل خان يونس، مشيراً إلى أن المدينة باتت شبه خالية من السكان. وأضاف أن العمليات العسكرية لا تقتصر على السيطرة الميدانية، بل تشمل "تدميراً منهجياً للبنى التحتية لمنع استخدامها مستقبلاً من قبل حماس".ويشن الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة على أحياء خان يونس، ما أدى إلى شبه إخلاء كامل لأحياء واسعة من المدينة.وأعلنت بلدية خزاعة، شرق محافظة خانيونس، أن البلدة أصبحت منطقة منكوبة بالكامل، نتيجةً للاستهداف المباشر والمتواصل الذي طال مختلف مكونات الحياة فيها.وأوضحت البلدية، في تصريح لها، السبت، أن البيوت سُوِّيت بالأرض، والمرافق الصحية والتعليمية دُمِّرت، والطرق والبنية التحتية خرجت عن الخدمة، في حين أُجبر السكان على النزوح تحت القصف والنار.وتزامن ذلك مع تكثيف القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على شمال قطاع غزة، خاصة في محيط مستشفى الإندونيسي، ومناطق السلاطين وتل الزعتر وبلدة جباليا. وأشارت المصادر إلى استهداف 22 منزلاً سكنياً خلال ليلة واحدة، وسط دعوات إسرائيلية للمدنيين بإخلاء منازلهم، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها تمهيد لعملية برية جديدة، مشابهة للهجوم على محور موراج في رفح.تأتي هذه التطورات الميدانية في ظل تحذيرات أممية من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، حيث تفيد تقارير الأمم المتحدة بأن غزة أصبحت "المكان الأكثر جوعاً في العالم"، مع تعرض 100% من السكان لخطر المجاعة.