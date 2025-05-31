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دولي

الصين تندد بتصريحات ماكرون

الصين تندد بتصريحات ماكرون
رام الله - دنيا الوطن
نددت الصين، السبت، بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي شبه الوضع في أوكرانيا بوضع تايوان، التي يخشى الغربيون أن تقدم بكين على غزوها.

وأعلنت السفارة الصينية في سنغافورة حيث أدلى الرئيس الفرنسي بتصريحاته: "مقارنة ملف تايوان بالنزاع في اوكرانيا أمر غير مقبول. فالملفان مختلفان ولا يمكن المقارنة بينهما بتاتا".

وفي افتتاح منتدى حوار شانغريلا للدفاع والأمن، قال ماكرون مساء الجمعة إن "غزو الصين لتايوان يمكن مقارنته بغزو روسيا لأوكرانيا".

وتساءل من على منصة المنتدى: "إذا اعتبرنا أنه يُمكن السماح لروسيا بالاستيلاء على جزء من أراضي أوكرانيا من دون قيد أو شرط، ومن دون أي رد من النظام العالمي، فماذا سنقول عما قد يحدث في تايوان".

وقال: "إذا كانت الصين لا ترغب في تدخّل الناتو في جنوب شرق آسيا أو آسيا، فعليها بوضوح منع كوريا الشمالية من التدخّل في الأراضي الأوروبية" حيث تنشر بيونغ يانغ قوات دعما للجيش الروسي في حربه على أوكرانيا.

وأكدت بكين من خلال سفارتها أن "مسألة تايوان ملف داخلي بحت بالنسبة للصين".

وقالت الخارجية الصينية في بيان على فيسبوك "هناك صين واحدة في العالم، وتايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية".

خرجت تايوان عن سيطرة بكين منذ ثورة 1949 ولم تستبعد الصين استعادتها بالقوة إذا لزم الأمر وتكثف مناوراتها حول الجزيرة.

واتهم وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث السبت الصين بالتخطيط "لاحتمال استخدام القوة العسكرية" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتنظيم "تدريبات كل يوم" لغزو تايوان.

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