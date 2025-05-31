شؤون فلسطينية

حماس سترد اليوم على مقترح ويتكوف بشأن هدنة غزة

حماس سترد اليوم على مقترح ويتكوف بشأن هدنة غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة "حماس" أنها ستقدّم، اليوم السبت، رداً رسمياً مكتوباً على مقترح المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد سلسلة من المشاورات الوطنية والقيادية داخل الحركة ومع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية.

وقال مسؤول في الحركة في تصريحات صحفية، إن الورقة التي ستُسلم اليوم "تعكس موقف الحركة من المبادرة الأميركية، وتستند إلى مطالب الشعب الفلسطيني، بما يضمن وقف الإبادة المتواصلة في غزة".

ونقلت قناة "العربية" عن مصادر مطلعة أن رد "حماس" سيكون إيجابياً مبدئياً، مع إرفاق تحفظات وملاحظات، أبرزها الاعتراض على آلية تسليم الأسرى، حيث تطالب الحركة بأن يتم ذلك على دفعات خلال فترة الهدنة التي تمتد 60 يوماً، بدلاً من يومين فقط كما تنص الخطة الأميركية.

كما أشارت المصادر إلى أن الحركة ستطلب ضمانات أميركية واضحة لتنفيذ جميع بنود الاتفاق، وستُعرب عن رفضها لغياب ضمانات تمنع إسرائيل من استئناف القتال خلال أو بعد فترة التهدئة. ومن بين التحفظات أيضاً عدم وجود تعهد بانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة.

وأكدت المصادر أن الملاحظات التي ستُضمّن في الرد الرسمي "تحظى بإجماع مختلف الفصائل الفلسطينية"، وأضافت أن الحركة ما زالت ترى أن المقترح لا يلبي المطالب العادلة للشعب الفلسطيني، لا سيما تلك المتعلقة بإنهاء العدوان بشكل دائم ورفع الحصار عن غزة.

وكان البيت الأبيض قد أعلن، الخميس، أن إسرائيل وافقت على المقترح الأميركي الجديد، فيما شددت تل أبيب على ضرورة قبول "حماس" بالاتفاق والمضي قدماً في تنفيذ بنوده، وسط ضغوط دولية متزايدة لوقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وتقضي مبادرة ويتكوف بوقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، تتضمن إطلاق سراح 28 إسرائيلياً (بينهم 10 أحياء)، مقابل الإفراج عن 125 أسيراً فلسطينياً من ذوي الأحكام المؤبدة، وتسليم جثامين 180 شهيداً فلسطينياً. وتشمل المبادرة أيضاً ضمانات من الولايات المتحدة ومصر وقطر لتنفيذ الاتفاق، مع دخول مساعدات إنسانية إلى القطاع فور إعلان وقف إطلاق النار.

ويُشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تُقدَّم فيها مبادرة رسمية من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط تعثر طويل للمفاوضات منذ استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في مارس الماضي بعد هدنة مؤقتة.

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