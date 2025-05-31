عاجل

  • (رويترز): وزير الخارجية السعودي يؤجل زيارته للضفة الغربية بعد منع إسرائيل لها

عربي

مصر: عاصفة جوية شديدة ومفاجئة تضرب الإسكندرية

مصر: عاصفة جوية شديدة ومفاجئة تضرب الإسكندرية
جانب من العاصفة جوية شديدة ومفاجئة تضرب الإسكندرية
رام الله - دنيا الوطن
شهدت مدينة الإسكندرية المصرية، ليلة السبت، عاصفة مطرية شديدة ترافقت مع رياح عاتية وتساقط للثلوج، في ظاهرة غير متوقعة في مثل هذا الوقت تضرب المدينة ووصفت بالغريبة، وسط تحذيرات من استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي خلال الساعات القادمة.

وأدت هذه الأحوال الجوية السيئة إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة، كما تأثرت مناطق عدة داخل المحافظة بالأمطار الكثيفة، وسط تحذيرات رسمية من استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي خلال الساعات القادمة.

وتسببت الرياح القوية والأمطار الغزيرة في إرباك حركة المرور، خاصة في مناطق سيدي جابر، وسموحة، ومحرم بك، حيث سُجلت عدة بلاغات عن تهشم زجاج سيارات وتطاير قطع معدنية من اللوحات الإعلانية، وفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية.

أخبار ذات صلة

مصر: عاصفة جوية شديدة ومفاجئة تضرب الإسكندرية

مصر: عاصفة جوية شديدة ومفاجئة تضرب الإسكندرية

سوريا: مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بشأن اتفاقية فصل القوات

سوريا: مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بشأن اتفاقية فصل القوات

الاحتلال يعلن استهداف قيادي بـ(حزب الله) جنوب لبنان

الاحتلال يعلن استهداف قيادي بـ(حزب الله) جنوب لبنان

سوريا.. أهالي القنيطرة يطردون دورية إسرائيلية وينزعون علمها ويحرقونه (فيديو)

سوريا.. أهالي القنيطرة يطردون دورية إسرائيلية وينزعون علمها ويحرقونه (فيديو)

تونس: تشديد الأحكام على 20 مدانًا في قضية الهجوم على السفارة الأمريكية

تونس: تشديد الأحكام على 20 مدانًا في قضية الهجوم على السفارة الأمريكية

الجمارك المصرية تُصدر قراراً بشأن ملابس العائدين من الخارج

الجمارك المصرية تُصدر قراراً بشأن ملابس العائدين من الخارج

وفاة 11 مهاجرا سودانيا في حادث سير بصحراء ليبيا

وفاة 11 مهاجرا سودانيا في حادث سير بصحراء ليبيا

سوريا: توقيع اتفاقية بـ7 مليارات دولار مع تحالف شركات لتوليد الكهرباء

سوريا: توقيع اتفاقية بـ7 مليارات دولار مع تحالف شركات لتوليد الكهرباء

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

(فتح) ترحب بقرار بلدية برشلونة قطع علاقتها مع تل أبيب وتدعو للحذو حذوها

(فتح) ترحب بقرار بلدية برشلونة قطع علاقتها مع تل أبيب وتدعو للحذو حذوها

الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ125 على التوالي

الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ125 على التوالي

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بينهم أسيران محرران من الخليل

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بينهم أسيران محرران من الخليل

مدير مجمع الشفاء: نعمل بـ20% من طاقتنا والمرضى يموتون يومياً بسبب الانهيار الصحي

مدير مجمع الشفاء: نعمل بـ20% من طاقتنا والمرضى يموتون يومياً بسبب الانهيار الصحي

لازاريني: مساعدات غزة لا تتناسب مع حجم المأساة الإنسانية

لازاريني: مساعدات غزة لا تتناسب مع حجم المأساة الإنسانية

500 حاج وحاجة من أسر الشهداء والأسرى يغادرون عبر معبر الكرامة

500 حاج وحاجة من أسر الشهداء والأسرى يغادرون عبر معبر الكرامة

الصحة العالمية: أطفال غزة يموتون جوعاً وسط انهيار كامل للبنية الصحية

الصحة العالمية: أطفال غزة يموتون جوعاً وسط انهيار كامل للبنية الصحية

(سي إن إن): حوالي 80% من قطاع غزة منطقة عسكرية أو يخضع لأوامر إخلاء

(سي إن إن): حوالي 80% من قطاع غزة منطقة عسكرية أو يخضع لأوامر إخلاء

منوعات

&quot;كان يا ما كان في غزة&quot; يفوز بجائزة أفضل إخراج في &quot;كان&quot;

"كان يا ما كان في غزة" يفوز بجائزة أفضل إخراج في "كان"

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة &quot;هند رجب&quot;

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة "هند رجب"

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

أسانج يخطف الأنظار بمهرجان كان بقميص يحمل أسماء 4986 طفلاً قتلوا بغزة

أسانج يخطف الأنظار بمهرجان كان بقميص يحمل أسماء 4986 طفلاً قتلوا بغزة

أحمد السقا يفاجئ جمهوره بإعلان انفصاله عن مها الصغير بعد 26 عاماً من الزواج

أحمد السقا يفاجئ جمهوره بإعلان انفصاله عن مها الصغير بعد 26 عاماً من الزواج

عربي

مصر: عاصفة جوية شديدة ومفاجئة تضرب الإسكندرية

مصر: عاصفة جوية شديدة ومفاجئة تضرب الإسكندرية

سوريا: مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بشأن اتفاقية فصل القوات

سوريا: مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بشأن اتفاقية فصل القوات

سوريا.. أهالي القنيطرة يطردون دورية إسرائيلية وينزعون علمها ويحرقونه (فيديو)

سوريا.. أهالي القنيطرة يطردون دورية إسرائيلية وينزعون علمها ويحرقونه (فيديو)

تونس: تشديد الأحكام على 20 مدانًا في قضية الهجوم على السفارة الأمريكية

تونس: تشديد الأحكام على 20 مدانًا في قضية الهجوم على السفارة الأمريكية