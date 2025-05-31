مصر: عاصفة جوية شديدة ومفاجئة تضرب الإسكندرية

رام الله - دنيا الوطنشهدت مدينة الإسكندرية المصرية، ليلة السبت، عاصفة مطرية شديدة ترافقت مع رياح عاتية وتساقط للثلوج، في ظاهرة غير متوقعة في مثل هذا الوقت تضرب المدينة ووصفت بالغريبة، وسط تحذيرات من استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي خلال الساعات القادمة.وأدت هذه الأحوال الجوية السيئة إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة، كما تأثرت مناطق عدة داخل المحافظة بالأمطار الكثيفة، وسط تحذيرات رسمية من استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي خلال الساعات القادمة.وتسببت الرياح القوية والأمطار الغزيرة في إرباك حركة المرور، خاصة في مناطق سيدي جابر، وسموحة، ومحرم بك، حيث سُجلت عدة بلاغات عن تهشم زجاج سيارات وتطاير قطع معدنية من اللوحات الإعلانية، وفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية.