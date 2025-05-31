(فتح) ترحب بقرار بلدية برشلونة قطع علاقتها مع تل أبيب وتدعو للحذو حذوها

رام الله - دنيا الوطنرحبت حركة (فتح) على لسان المتحدث باسمها في الخارج جمال نزال، عضو المجلس الوطني لمنظمة التحرير، بقرار بلدية برشلونة قطع علاقاتها مع تل أبيب.وقال نزال في بيان صدر عنه، اليوم السبت، إن هذا القرار مشرف من الدرجة الأولى، مضيفا أنه من غير المعقول أن تستمر أي أطراف عالمية بأي شكل من أشكال تعاونها مع إسرائيل في ظل الإبادة الجماعية غير المسبوقة التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.وتابع: "تدعو فتح كل أحزاب العالم إلى إعلاء صوتها بشكل مسموع وحاسم ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بكل تجلياته المرئية والمخفية على السواء"، معتبرا أن ما يجري في اليوم لا يقتصر في إثارة الرعب على فلسطين أو ما حولها، إنما يعكس خللا مخيفا في النظام العالمي ككل، سواء لدى الشعوب التي تدرك ذلك أو التي لم تُدركه بعد.