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دولي

إقليم إيطالي يعلن قطع العلاقات مع حكومة نتنياهو احتجاجاً على الإبادة في غزة

إقليم إيطالي يعلن قطع العلاقات مع حكومة نتنياهو احتجاجاً على الإبادة في غزة
ميكيلي إميليانو
رام الله - دنيا الوطن
أعلن حاكم إقليم أبوليا جنوبي إيطاليا، ميكيلي إميليانو، عن قطع العلاقات مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك احتجاجًا على ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين العزّل في قطاع غزة".

وفي بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، قال إميليانو إن حكومة نتنياهو مسؤولة عن ارتكاب جرائم ضد المدنيين الفلسطينيين، داعيًا كافة المديرين والموظفين في الإقليم، بالإضافة إلى الوكالات والشركات التابعة له، إلى وقف أي شكل من أشكال التعاون أو العلاقة مع الممثلين الرسميين لحكومة نتنياهو.

كما شدد إميليانو على ضرورة أن يظهر أي طرف يُنسب إلى الحكومة الإسرائيلية دعمه الواضح والصريح لكل المبادرات الهادفة إلى وقف المجازر الجارية في غزة. وفق (الجزيرة نت)

وأوضح إميليانو أن القرار يستهدف حكومة نتنياهو لا الإسرائيليين، إذ إن هناك العديد من الإسرائيليين واليهود في أنحاء العالم يُدينون هذه الحكومة ويتمنون وضع حد للمجزرة.

وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني قال الأربعاء الماضي إن الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أصبح غير مقبول ويجب أن يتوقف فورا، محذرا من أي خطوة لتهجير الفلسطينيين من القطاع قسرا.

وأضاف تاياني خلال نقاش محتدم في مجلس النواب "يجب أن يتوقف القصف، ويتعين استئناف المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن واستعادة احترام القانون الإنساني الدولي"، مشددا على أن "طرد الفلسطينيين من غزة ليس خيارا مقبولا، ولن يكون كذلك أبدا".

وهاجمت أحزاب المعارضة الحكومة الإيطالية بشأن غزة، وطالبت بفرض عقوبات على إسرائيل واعتراف إيطاليا رسميا بدولة فلسطين، وأعلنت عن مظاهرة في روما في 7 يونيو/حزيران المقبل.

وقال ريكاردو ريتشاردي النائب عن حركة "5 نجوم" إن "مستويات التدهور السياسي والأخلاقي والفكري التي وصلت إليها أيتها الطبقة الحاكمة الإيطالية والأوروبية ستدينك باعتبارك متواطئة في الإبادة الجماعية والجرائم غير الإنسانية".

ولطالما كانت إيطاليا داعمة قوية لإسرائيل، لكن القلق يتزايد داخل الحكومة الائتلافية اليمينية إزاء الحملة العسكرية الإسرائيلية المتواصلة وطويلة الأمد على قطاع غزة، وسط تزايد الانتقادات الغربية لإسرائيل.

يشار إلى أن مدينة برشلونة الإسبانية أعلنت أمس الجمعة، قطع علاقاتها بالحكومة الإسرائيلية وتعليق اتفاق الصداقة مع مدينة تل أبيب.

جاء القرار بعدما أيد مجلس بلدية برشلونة خلال جلسة تصويت، قطع العلاقات المؤسسية مع الحكومة الإسرائيلية وتعليق اتفاق الصداقة مع مدينة تل أبيب "حتى يتم احترام القانون الدولي وضمان الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني".

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