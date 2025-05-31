شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة: مولدات المستشفيات مهددة بالتوقف بعد تدمير الاحتلال لعدد كبير منها

"الصحة" بغزة: مولدات المستشفيات مهددة بالتوقف بعد تدمير الاحتلال لعدد كبير منها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي دمّر عددًا كبيرًا من المولدات الكهربائية، كان آخرها قصف وحرق ثلاثة مولدات بقدرات عالية، ما تسبب في تفاقم أزمة الكهرباء داخل المرافق الصحية.

وأوضحت الوزارة في تصريح لها، أن الفرق الفنية في المستشفيات تعمل ضمن خيارات محدودة ومنهكة في محاولة لتعزيز إمدادات الكهرباء للأقسام الحيوية، مشيرة إلى أن ما تبقى من مولدات يعمل منذ أكثر من عام ونصف ويصعب صيانته بسبب عدم توفر قطع الغيار، في حين أن عددًا منها مهدد بالخروج عن الخدمة.

وأكدت أن أقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ وحضانات الأطفال لا يمكن أن تستمر في العمل دون كهرباء، مناشدة جميع المؤسسات والجهات المعنية بالتحرك العاجل لتوفير مولدات كهربائية بالقدرات المطلوبة، إلى جانب قطع الغيار اللازمة لصيانة المولدات الحالية.

أخبار ذات صلة

بسبب الرفض الإسرائيلي.. وزراء خارجية عرب يؤجلون زيارتهم للضفة والاحتلال يعتبر اللقاء &quot;استفزازيًا&quot;

بسبب الرفض الإسرائيلي.. وزراء خارجية عرب يؤجلون زيارتهم للضفة والاحتلال يعتبر اللقاء "استفزازيًا"

إسرائيل:نمتلك خطة لحسم معركة غزة في بيت حانون وخان يونس

إسرائيل:نمتلك خطة لحسم معركة غزة في بيت حانون وخان يونس

حماس سترد اليوم على مقترح ويتكوف بشأن هدنة غزة

حماس سترد اليوم على مقترح ويتكوف بشأن هدنة غزة

(فتح) ترحب بقرار بلدية برشلونة قطع علاقتها مع تل أبيب وتدعو للحذو حذوها

(فتح) ترحب بقرار بلدية برشلونة قطع علاقتها مع تل أبيب وتدعو للحذو حذوها

الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ125 على التوالي

الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ125 على التوالي

&quot;الصحة&quot; بغزة: مولدات المستشفيات مهددة بالتوقف بعد تدمير الاحتلال لعدد كبير منها

"الصحة" بغزة: مولدات المستشفيات مهددة بالتوقف بعد تدمير الاحتلال لعدد كبير منها

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بينهم أسيران محرران من الخليل

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بينهم أسيران محرران من الخليل

مدير مجمع الشفاء: نعمل بـ20% من طاقتنا والمرضى يموتون يومياً بسبب الانهيار الصحي

مدير مجمع الشفاء: نعمل بـ20% من طاقتنا والمرضى يموتون يومياً بسبب الانهيار الصحي

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

(فتح) ترحب بقرار بلدية برشلونة قطع علاقتها مع تل أبيب وتدعو للحذو حذوها

(فتح) ترحب بقرار بلدية برشلونة قطع علاقتها مع تل أبيب وتدعو للحذو حذوها

الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ125 على التوالي

الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ125 على التوالي

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بينهم أسيران محرران من الخليل

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بينهم أسيران محرران من الخليل

مدير مجمع الشفاء: نعمل بـ20% من طاقتنا والمرضى يموتون يومياً بسبب الانهيار الصحي

مدير مجمع الشفاء: نعمل بـ20% من طاقتنا والمرضى يموتون يومياً بسبب الانهيار الصحي

لازاريني: مساعدات غزة لا تتناسب مع حجم المأساة الإنسانية

لازاريني: مساعدات غزة لا تتناسب مع حجم المأساة الإنسانية

500 حاج وحاجة من أسر الشهداء والأسرى يغادرون عبر معبر الكرامة

500 حاج وحاجة من أسر الشهداء والأسرى يغادرون عبر معبر الكرامة

ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 54,381 شهيداً

ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 54,381 شهيداً

الصحة العالمية: أطفال غزة يموتون جوعاً وسط انهيار كامل للبنية الصحية

الصحة العالمية: أطفال غزة يموتون جوعاً وسط انهيار كامل للبنية الصحية

منوعات

&quot;كان يا ما كان في غزة&quot; يفوز بجائزة أفضل إخراج في &quot;كان&quot;

"كان يا ما كان في غزة" يفوز بجائزة أفضل إخراج في "كان"

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة &quot;هند رجب&quot;

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة "هند رجب"

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

أسانج يخطف الأنظار بمهرجان كان بقميص يحمل أسماء 4986 طفلاً قتلوا بغزة

أسانج يخطف الأنظار بمهرجان كان بقميص يحمل أسماء 4986 طفلاً قتلوا بغزة

أحمد السقا يفاجئ جمهوره بإعلان انفصاله عن مها الصغير بعد 26 عاماً من الزواج

أحمد السقا يفاجئ جمهوره بإعلان انفصاله عن مها الصغير بعد 26 عاماً من الزواج

عربي

مصر: عاصفة جوية شديدة ومفاجئة تضرب الإسكندرية

مصر: عاصفة جوية شديدة ومفاجئة تضرب الإسكندرية

سوريا: مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بشأن اتفاقية فصل القوات

سوريا: مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل بشأن اتفاقية فصل القوات

سوريا.. أهالي القنيطرة يطردون دورية إسرائيلية وينزعون علمها ويحرقونه (فيديو)

سوريا.. أهالي القنيطرة يطردون دورية إسرائيلية وينزعون علمها ويحرقونه (فيديو)

تونس: تشديد الأحكام على 20 مدانًا في قضية الهجوم على السفارة الأمريكية

تونس: تشديد الأحكام على 20 مدانًا في قضية الهجوم على السفارة الأمريكية