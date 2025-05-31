"الصحة" بغزة: مولدات المستشفيات مهددة بالتوقف بعد تدمير الاحتلال لعدد كبير منها

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي دمّر عددًا كبيرًا من المولدات الكهربائية، كان آخرها قصف وحرق ثلاثة مولدات بقدرات عالية، ما تسبب في تفاقم أزمة الكهرباء داخل المرافق الصحية.وأوضحت الوزارة في تصريح لها، أن الفرق الفنية في المستشفيات تعمل ضمن خيارات محدودة ومنهكة في محاولة لتعزيز إمدادات الكهرباء للأقسام الحيوية، مشيرة إلى أن ما تبقى من مولدات يعمل منذ أكثر من عام ونصف ويصعب صيانته بسبب عدم توفر قطع الغيار، في حين أن عددًا منها مهدد بالخروج عن الخدمة.وأكدت أن أقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ وحضانات الأطفال لا يمكن أن تستمر في العمل دون كهرباء، مناشدة جميع المؤسسات والجهات المعنية بالتحرك العاجل لتوفير مولدات كهربائية بالقدرات المطلوبة، إلى جانب قطع الغيار اللازمة لصيانة المولدات الحالية.