إيران تؤكد رفضها للسلاح النووي وتتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم



وأوضح عراقجي، في كلمة متلفزة، أن من غير المقبول حرمان الشعب الإيراني من حقوقه المشروعة بموجب القوانين الدولية، مضيفًا: "نرفض تمامًا أن يُقال لنا إنه لا يحق لنا تخصيب اليورانيوم".



وشدد على أن حق التخصيب يعتبر من الحاجات الأساسية للبلاد و"يرتبط بقضية رفضنا للهيمنة الأجنبية"، مؤكدا أن موضوع التخصيب ظل -سواء في المفاوضات الراهنة أو المفاوضات السابقة- من أولويات طهران على الدوام.



ويوم الأربعاء، نقلت وكالة (رويترز) عن مصدرين إيرانيين أن طهران قد تعلق تخصيب اليورانيوم إذا أفرجت الولايات المتحدة عن أموال إيرانية مجمدة واعترفت بحق إيران في تخصيب اليورانيوم للاستخدام المدني بموجب "اتفاق سياسي" قد يفضي إلى اتفاق نووي أوسع نطاقا.



وأضاف المصدران الرسميان المقربان من فريق التفاوض الإيراني أنه "يمكن التوصل إلى تفاهم سياسي مع الولايات المتحدة قريبا" إذا قبلت واشنطن شروط طهران.



وقال أحد المصدرين إن الأمر لم يُناقش بعد في المحادثات مع الولايات المتحدة.



وذكر المصدران أن إيران ستوقف تخصيب اليورانيوم لمدة عام، وترسل جزءا من مخزونها العالي التخصيب إلى الخارج، أو تحوله إلى صفائح وقود نووي لأغراض نووية مدنية، بموجب الاتفاق.





رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، إن إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، لكنها في المقابل ترى أن الأطراف الأخرى لم تلتزم بتعهداتها في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.