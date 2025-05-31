الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بينهم أسيران محرران من الخليل

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، أربعة مواطنين بينهم معلمة وأسيران محرران من محافظة الخليل.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة إذنا غرب الخليل، واعتقلت الأسيرين المحررين علي فرج الله، وشحادة الجياوي حيث تم الإفراج عنهما ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أن أمضيا 20 عاما في معتقلات الاحتلال، والمعلمة اسراء جبريل طميزة بعد مداهمة منزلها.كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن سليم ابو رحمة، من منطقة كنار في بلدة دورا جنوب الخليل، عقب اقتحام منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.