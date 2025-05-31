شؤون فلسطينية

مدير مجمع الشفاء: نعمل بـ20% من طاقتنا والمرضى يموتون يومياً بسبب الانهيار الصحي

مدير مجمع الشفاء: نعمل بـ20% من طاقتنا والمرضى يموتون يومياً بسبب الانهيار الصحي
مجمّع الشفاء الطبي - قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير مجمع الشفاء الطبي، محمد أبو سلمية، في تصريحات صحفية إن المجمع يعمل حاليًا بـ20% فقط من طاقته التشغيلية، بسبب تدمير الاحتلال الإسرائيلي لمنظومة الصحة في قطاع غزة.

وأكد أن الوضع في المجمع "مأساوي"، مشيرًا إلى أن مرضى الكلى يتوفون يوميًا نتيجة العجز عن تقديم العلاج اللازم لهم.

وأوضح أن المنظمات الدولية تبذل جهودًا كبيرة لتقديم المساعدة، إلا أن الاحتلال يمنع دخول المساعدات إلى القطاع.

وفي وقت سابق، حذّرت منظمة الصحة العالمية، من الانهيار الكامل للمنظومة الصحية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن غالبية مخزونات الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية قد نفدت بالكامل، في ظل استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية.

وأوضحت المديرة الإقليمية للمنظمة في شرق المتوسط، حنان بلخي، خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف، أن "نحو 64% من المعدات الطبية الأساسية قد وصلت إلى مستوى الصفر، إضافة إلى 43% من الأدوية و42% من اللقاحات الحيوية".

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