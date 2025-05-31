500 حاج وحاجة من أسر الشهداء والأسرى يغادرون عبر معبر الكرامة

رام الله - دنيا الوطنغادر، اليوم السبت، 500 حاج وحاجة من أسر الشهداء والأسرى من مدينة الرئيس، محمود عباس، للحجاج والمعتمرين في أريحا.وقالت الشرطة في بيان لها، إن شرطة المعبر سهّلت حركة الحجاج وأتمت كافة متطلبات سفرهم.وجرى ذلك بحضور ممثل محافظ أريحا والأغوار إسماعيل أبو جابر، ونائب مدير شرطة المحافظة العميد عثمان غوادرة، ونائب قائد المنطقة العقيد ركن أحمد صوافطة، ومدير شرطة معبر الكرامة العقيد وليد غنام، ونائبه المقدم وائل العيسة، وممثلين عن كافة المؤسسات.