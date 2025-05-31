ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 54,381 شهيداً

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 54,381 شهيداً و124,054 إصابة.وأفادت الوزارة خلال تقريرها اليومي، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 60 شهيداً، بينهم شهيد جرى انتشاله من تحت الأنقاض، إضافة إلى 284 إصابة جديدة، مشيرة إلى أن الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال غزة بسبب صعوبة الوصول إليها.وأكدت الوزارة أن عدداً من المفقودين لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.وأوضحت الوزارة أن عدد الشهداء منذ تاريخ 18 مارس 2025 وحتى الآن بلغ 4,117 شهيداً، فيما وصلت أعداد المصابين خلال نفس الفترة إلى 12,013 إصابة.