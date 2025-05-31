دولي

(القناة 12) الإسرائيلية: نتنياهو يبدأ المرحلة الأهم في محاكمته وسط قيود للتواصل مع محاميه

(القناة 12) الإسرائيلية: نتنياهو يبدأ المرحلة الأهم في محاكمته وسط قيود للتواصل مع محاميه
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو سيبدأ، يوم الثلاثاء، المرحلة الأهم من محاكمته، حيث لن يُسمح له بالتحدث مع محاميه أثناء الاستجواب.

وأضافت القناة أن نتنياهو سيكون مضطرًا للإجابة على أسئلة صعبة خلال جلسات المحاكمة، التي قد تمتد لمدة عام كامل.

ويواجه نتنياهو -الصادرة بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولة- اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في 3 قضايا منفصلة، تُعرف بالقضايا (1000 و2000 و4000).

ويتعلق أحد ملفات الاتهامات بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.

كما يُتهم في ملف اتهام آخر بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما ملف الاتهام الثالث فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "والا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في "شركة بيزك للاتصالات"، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وأدت تلك القضايا إلى سنوات من الاضطرابات السياسية في إسرائيل، وصعّبت تشكيل أغلبية مستقرة في (كنيست)، وأسفرت عن إجراء خمس انتخابات في أقل من أربع سنوات.

وكان المستشار القضائي السابق للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت قدّم لائحة الاتهام ضد نتنياهو في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لكن نتنياهو نفى جميع التهم الموجهة إليه، مدعيا أنها جزء من "حملة سياسية تهدف إلى إطاحته".

أخبار ذات صلة

(القناة 12) الإسرائيلية: نتنياهو يبدأ المرحلة الأهم في محاكمته وسط قيود للتواصل مع محاميه

(القناة 12) الإسرائيلية: نتنياهو يبدأ المرحلة الأهم في محاكمته وسط قيود للتواصل مع محاميه

أميركا: احتجاج في حفل تخرج جامعي رفضا للتواطؤ مع الإبادة بغزة

أميركا: احتجاج في حفل تخرج جامعي رفضا للتواطؤ مع الإبادة بغزة

صحيفة إسرائيلية تكشف مقتل 20 أسيرًا خلال العمليات العسكرية في غزة

صحيفة إسرائيلية تكشف مقتل 20 أسيرًا خلال العمليات العسكرية في غزة

بلدية برشلونة تقطع علاقتها بإسرائيل وتجمد اتفاقية التوأمة مع تل أبيب

بلدية برشلونة تقطع علاقتها بإسرائيل وتجمد اتفاقية التوأمة مع تل أبيب

المحكمة العليا تجيز لترامب إنهاء إقامة نصف مليون مهاجر

المحكمة العليا تجيز لترامب إنهاء إقامة نصف مليون مهاجر

الصين تطور أول نظام ذكاء اصطناعي عالمي للتحقق من الرؤوس النووية

الصين تطور أول نظام ذكاء اصطناعي عالمي للتحقق من الرؤوس النووية

الفيضانات تدمر المنازل وتودي بحياة العشرات في نيجيريا

الفيضانات تدمر المنازل وتودي بحياة العشرات في نيجيريا

وزير الجيش الإسرائيلي: توسيع الاستيطان في الضفة هو ردنا على ماكرون وأصدقائه

وزير الجيش الإسرائيلي: توسيع الاستيطان في الضفة هو ردنا على ماكرون وأصدقائه

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

500 حاج وحاجة من أسر الشهداء والأسرى يغادرون عبر معبر الكرامة

500 حاج وحاجة من أسر الشهداء والأسرى يغادرون عبر معبر الكرامة

الصحة العالمية: أطفال غزة يموتون جوعاً وسط انهيار كامل للبنية الصحية

الصحة العالمية: أطفال غزة يموتون جوعاً وسط انهيار كامل للبنية الصحية

الأمم المتحدة: الكارثة الإنسانية بقطاع غزة في أسوأ حالاتها منذ بداية الحرب

الأمم المتحدة: الكارثة الإنسانية بقطاع غزة في أسوأ حالاتها منذ بداية الحرب

إسرائيل تقرر منع وزراء خارجية عرب من زيارة رام الله

إسرائيل تقرر منع وزراء خارجية عرب من زيارة رام الله

&quot;الجبهة الديمقراطية&quot; تدعو حماس لمضاعفة الجهود مع الوسطاء للتوصل إلى اتفاق يوقف العدوان

"الجبهة الديمقراطية" تدعو حماس لمضاعفة الجهود مع الوسطاء للتوصل إلى اتفاق يوقف العدوان

ترامب: نقترب من اتفاق بشأن غزة وسأبلغكم اليوم أو غدا

ترامب: نقترب من اتفاق بشأن غزة وسأبلغكم اليوم أو غدا

إسرائيل متشائمة من رد حماس على مقترح ويتكوف..وضغوط سعودية-فرنسية متصاعدة

إسرائيل متشائمة من رد حماس على مقترح ويتكوف..وضغوط سعودية-فرنسية متصاعدة

باحثون: انبعاثات الغازات من حرب غزة تتجاوز ما تطلقه 102 دولة منفردة سنوياً

باحثون: انبعاثات الغازات من حرب غزة تتجاوز ما تطلقه 102 دولة منفردة سنوياً

منوعات

&quot;كان يا ما كان في غزة&quot; يفوز بجائزة أفضل إخراج في &quot;كان&quot;

"كان يا ما كان في غزة" يفوز بجائزة أفضل إخراج في "كان"

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة &quot;هند رجب&quot;

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة "هند رجب"

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

أسانج يخطف الأنظار بمهرجان كان بقميص يحمل أسماء 4986 طفلاً قتلوا بغزة

أسانج يخطف الأنظار بمهرجان كان بقميص يحمل أسماء 4986 طفلاً قتلوا بغزة

أحمد السقا يفاجئ جمهوره بإعلان انفصاله عن مها الصغير بعد 26 عاماً من الزواج

أحمد السقا يفاجئ جمهوره بإعلان انفصاله عن مها الصغير بعد 26 عاماً من الزواج

عربي

سوريا.. أهالي القنيطرة يطردون دورية إسرائيلية وينزعون علمها ويحرقونه (فيديو)

سوريا.. أهالي القنيطرة يطردون دورية إسرائيلية وينزعون علمها ويحرقونه (فيديو)

تونس: تشديد الأحكام على 20 مدانًا في قضية الهجوم على السفارة الأمريكية

تونس: تشديد الأحكام على 20 مدانًا في قضية الهجوم على السفارة الأمريكية

الجمارك المصرية تُصدر قراراً بشأن ملابس العائدين من الخارج

الجمارك المصرية تُصدر قراراً بشأن ملابس العائدين من الخارج

وفاة 11 مهاجرا سودانيا في حادث سير بصحراء ليبيا

وفاة 11 مهاجرا سودانيا في حادث سير بصحراء ليبيا