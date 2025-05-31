أميركا: احتجاج في حفل تخرج جامعي رفضا للتواطؤ مع الإبادة بغزة



وارتدى المحتجون الكوفية الفلسطينية، ورفعوا لافتات تطالب إدارة الجامعة بقطع علاقاتها مع المؤسسات المتورطة في دعم الاحتلال الإسرائيلي، وتبني موقف واضح ضد الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.



وأكد المنظمون، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من التحركات الطلابية المتواصلة عبر الجامعات الأميركية، المطالبة بإنهاء الاستثمارات، والدعم المؤسسي لأي مؤسسة متورطة في العدوان على فلسطين.











رام الله - دنيا الوطناحتج عشرات الطلبة والخريجين، خلال حفل التخرج في جامعة "ستاتن آيلاند" إحدى كليات جامعة مدينة نيويورك (CUNY) تنديدا بما وصفوه تواطؤ الجامعة في دعم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف.