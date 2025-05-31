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الاحتلال يعلن استهداف قيادي بـ(حزب الله) جنوب لبنان

الاحتلال يعلن استهداف قيادي بـ(حزب الله) جنوب لبنان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال، اليوم السبت، أنه استهدف بواسطة آلية جوية "محمد علي جمول"، ووصفه بأنه "قائد وحدة الصواريخ والقذائف في قطاع الشقيف التابع لمنظمة حزب الله "، في منطقة دير الزهراني جنوب لبنان.

وتابع أن جمول "شارك في الآونة الأخيرة في محاولات لترميم البنية التحتية الإرهابية لحزب الله" في المنطقة. وفق وصفه

في حين، أفادت تقارير لبنانية بأن مسيرة إسرائيلية نفذت فجر اليوم، عدوانًا جويًا في بلدة دير الزهراني، أدى إلى استشهاد الشاب محمد علي جمول.

وذكرت مصادر لبنانية أن الشهيد جمول (33 عامًا) كان متوجهًا من منزله كعادته كل فجر لأداء صلاة الفجر في مسجد بلدته دير الزهراني، "عندما استهدفته مسيرة معادية بسيارته من نوع "كيا" على الطريق المحاذية لاوتوستراد دير الزهراني-النبطية قرب جسر المشاة، مما أدى إلى استشهاده على الفور".

كما أشارت التقارير إلى أن الشهيد جمول هو "شقيق شهيد استشهد في مواجهات مع الاحتلال في منطقة يحمر الشقيف في حرب ال66 يومًا".

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