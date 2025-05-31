بلدية خزاعة: البلدة أصبحت منطقة منكوبة بالكامل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت بلدية خزاعة، شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، أن البلدة أصبحت منطقة منكوبة بالكامل، نتيجةً للاستهداف المباشر والمتواصل الذي طال مختلف مكونات الحياة فيها.وأوضحت البلدية، في تصريح لها، السبت، أن البيوت سُوِّيت بالأرض، والمرافق الصحية والتعليمية دُمِّرت، والطرق والبنية التحتية خرجت عن الخدمة، في حين أُجبر السكان على النزوح تحت القصف والنار.وأكدت البلدية أن "ما تتعرض له خزاعة يُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وجريمة مستمرة، مشيرةً إلى أن حجم الدمار يفوق كل التقديرات، ويجعل البلدة خارج نطاق الخدمة بشكل كامل".وأضافت أن "أهل خزاعة اليوم نازحون عن أرضهم، مشتتون في مناطق مختلفة، ويواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية تتفاقم يومًا بعد يوم".