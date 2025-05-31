(حماس) تكشف أسباب التّحفظ على مقترح ويتكوف الأخير

رام الله - دنيا الوطنأكد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على لسان المتحدث باسمها جهاد طه، أن أي اتفاق يُعرض على الحركة يجب أن يتضمن بشكل صريح انسحابا كاملا لقوات الاحتلال من قطاع غزة ووقفا شاملا لإطلاق النار.وأوضح طه، في تصريحات لقناة (الجزيرة القطرية)، الجمعة، بأن ورقة المقترحات التي قدَّمها المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف “تفتقر إلى هذه الشروط الأساسية” ولا تحمل “أي التزام قريب أو بعيد بإنهاء العدوان أو وقفه تدريجيا”.وأشار إلى أن ورقة ويتكوف لا ترتقي إلى مستوى التفاهمات السابقة التي جرى تداولها مع الوسطاء، ولا توفر ضمانات واضحة أو مكتوبة تحول دون استئناف إسرائيل عدوانها بعد التوصل إلى اتفاق.وقال طه "ما نفاجأ به أن الورقة الأمريكية لا تراعي التفاهمات السابقة، ولا تنص على انسحاب إسرائيلي أو وقف دائم لإطلاق النار، وهو ما يدفعنا إلى التعامل معها بكثير من الحذر والتحفظ".وتابع أن "حماس تناقش الورقة بمسؤولية وطنية عالية، وتُجري مشاورات مكثفة مع فصائل العمل الوطني والإسلامي، من أجل بلورة موقف فلسطيني موحد تجاه المقترح الأمريكي". مشدداً على أن الحركة لديها ملاحظات كثيرة على صيغة ويتكوف، وسنعرضها على شركائنا من الفصائل، وسنرد عليها بروح جماعية".وعن التصريحات الأمريكية التي تتحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق، قال إن الموقف الرسمي للحركة سيُعلَن بعد انتهاء المشاورات، و"إن حماس منفتحة على أي مقترح من شأنه وقف العدوان بشكل نهائي وشامل، وإنهاء معاناة شعبنا"، لكنه شدَّد على أن "أي اتفاق لا يحقق هذه المعايير مرفوض، ولا يمكن القبول بتهدئة مؤقتة تُستأنف بعدها المجاز"..وانتقد المتحدث باسم (حماس) دور الوسيط الأمريكي، وقال إنه "منحاز تماما للشروط الإسرائيلية" في الصيغة الأخيرة للاتفاق، وإنه لم يمارس أي ضغط جدي على حكومة الاحتلال للالتزام بما جرى التوافق عليه سابقا.وأشار إلى أن "الاحتلال تعمَّد وضع شروط جديدة، وأن الورقة الحالية صيغت بطريقة تستجيب لتلك الشروط لتحمّل حماس لاحقا مسؤولية الرفض".وأضاف طه "من حقنا أن نستفسر عن غياب البنود الجوهرية في الاتفاق، وعن أسباب تراجع الأمريكيين عن التفاهمات التي سبق أن نقلوها بأنفسهم إلى الجانب الإسرائيلي، كل ذلك يطرح علامات استفهام جدية".وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إنه يعتقد أن التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس أصبح قريبا وقد يتم الإعلان عنه قريبا. مؤكدا "سأبلغكم اليوم أو غدا".وينتظر المسؤولون الأميركيون رداً رسمياً من حركة (حماس) بشأن مقترح، قدمه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوماً.