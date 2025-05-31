(سي إن إن): حوالي 80% من قطاع غزة منطقة عسكرية أو يخضع لأوامر إخلاء

رام الله - دنيا الوطنأفادت شبكة (CNN) الأميركية بأنه "منذ انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 18 آذار/ مارس، بات ما يقرب من 80% منه يصنّف إسرائيليًا "منطقة عسكرية، أو صدرت بحقه أوامر إخلاء" للأهالي.ووفقًا لتقرير الوكالة، حسب (يديعوت أحرنوت) على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، دمر جيش الاحتلال "المنازل والمصانع والأراضي الزراعية بشكل ممنهج، ومنع صيد الأسماك بشكل شبه كامل، ودمَّر معظم قوارب الصيد".كما ونقل الموقع الإسرائيلي عن التقرير إشارته إلى أن قوات الاحتلال "فرضت منطقة عازلة بعرض كيلومتر واحد تقريبًا على طول قطاع غزة" و"تحظر تمامًا على سكان غزة الوصول إلى منطقة لا تقل عن 2-3 كيلومترات".وتتنصل حكومة بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ تسعى لإطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين من دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بشكل كامل، بينما أكدت حماس على التزامها الكامل ببنود الاتفاق.ومطلع مارس/آذار 2025، انتهت المرحلة الأولى من الاتفاق التي استمرت 42 يوما، لتعاود إسرائيل إغلاق المعابر بوجه المساعدات الإنسانية، بعد السماح بإدخال كمية محدودة منها خلال فترة وقف إطلاق النار.ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة، قتلت وأصابت إسرائيل آلاف الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.