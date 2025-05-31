شؤون فلسطينية

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية وإطلاق نار استهدف مواطنين أثناء توجههم لمراكز توزيع المساعدات

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية وإطلاق نار استهدف مواطنين أثناء توجههم لمراكز توزيع المساعدات
جانب من مجازر الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازره بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث استشهد عدد من المواطنين، بينهم عائلة كاملة وأطفال، وأُصيب العشرات، في سلسلة غارات وإطلاق نار استهدف مناطق متفرقة من القطاع خلال الساعات الماضية.

ففي مدينة غزة، استشهد المواطن عرفات ديب وزوجته وأطفاله، في قصف استهدف خيمتهم قرب جامع عمر في منطقة أرض الشنطي.

وفي مدينة رفح جنوب القطاع، استشهد مواطنان، وأُصيب العشرات، فجر السبت، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه حشد من المواطنين أثناء محاولتهم الوصول إلى مركز توزيع مساعدات قرب دوّار العلم غرب المدينة.

وفي محافظة خانيونس، استشهد المواطن محمد عايش حسين صافي، وأُصيب آخرون، إثر قصف استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة جورة اللوت وسط المدينة.

كما انتشلت طواقم الإسعاف جثماني شهيدين جراء قصف استهدف بلدة بني سهيلا شرق خانيونس، إلى جانب انتشال جثماني شهيدين آخرين من بلدة القرارة شمال المدينة، كانا قد استشهدا في قصف سابق.

واستأنفت إسرائيل الحرب على غزة، فجر الثلاثاء 18 آذار/ مارس، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، في أكبر خرق لوقف إطلاق النار الساري منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

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