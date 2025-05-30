"الجبهة الديمقراطية" تدعو حماس لمضاعفة الجهود مع الوسطاء للتوصل إلى اتفاق يوقف العدوان

رام الله - دنيا الوطندعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيادة حركة حماس لمضاعفة الجهود بالتعاون مع الوسطاء العرب للتوصل إلى اتفاق يوقف العدوان ولو لفترة 60 يوما.وذكرت الجبهة الديمقراطية أن 60 يوما تشكل فترة كافية لإفساح المجال أمام المبادرات والتحركات الإقليمية والدولية الآيلة لتطوير الموقف، بما يخدم تحقيق الأهداف الوطنية التي يكفلها الصمود الأسطوري لشعبنا من أجل وقف العدوان.وقال ناطق باسم الجبهة: "إننا في الجبهة على ثقة تامة بأن قيادة حركة حماس على بيّنة بالمخاطر الجمة التي يتعرض لها شعبنا في حال عدم التوصل الفوري لوقف إطلاق النار".وأضاف: "وإذ نخص الإخوة في قيادة حماس بهذه الدعوة، فلمعرفتنا أن قيادة الحركة هي التي مازالت تتحمل مسؤولية إدارة المفاوضات غير المباشرة مع العدو، لعدم قدرة الحالة الفلسطينية على بلورة صيغة بديلة تقوم على تشكيل وفد مشترك يمثل الكل الفلسطيني في إدارة العملية السياسية، ما يجعلنا نشدد مرة أخرى على أهمية ملاقاة هذا الاستحقاق الذي يطرح نفسه بإلحاح شديد في المرحلة الدقيقة التي تجتازها قضيتنا الوطنية".هذا، وأعلنت حركة حماس يوم الجمعة، أنها تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية حول مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته من المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.وفي وقت سابق قال قيادي في "حماس" إن الحركة قدمت مقترحا ردا على المقترح الذي طرحه المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، عبر المحاور الفلسطيني الأمريكي بشارة بحبح.كما أوضح أن "المقترح كان يتضمن 3 نقاط الموافقة على إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار لمدة 60 يوما كما هو مبين في الخطة الأمريكية لكن بضمانات أمريكية باستمرار المفاوضات بشأن وقف إطلاق نار دائم وعدم استئناف القتال بعد 60 يوما، وإيصال المساعدات الإنسانية عبر قنوات الأمم المتحدة، أما النقطة الثالثة فتتمثل في انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى المواقع التي احتلها في 2 مارس، قبل أن تستأنف إسرائيل عملياتها العسكرية".وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين موافقته على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن غزة.