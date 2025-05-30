ترامب: نقترب من اتفاق بشأن غزة وسأبلغكم اليوم أو غدا

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب،الجمعة، إنه يعتقد أن التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس أصبح قريبا وقد يتم الإعلان عنه قريبا. مؤكدا "سأبلغكم اليوم أو غدا".وينتظر المسؤولون الأميركيون ردا رسميا من حماس بشأن مقترح، قدمه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يوما.وقال ترامب أيضا للصحفيين في البيت الأبيض إنه يعتقد أن الولايات المتحدة قريبة من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.