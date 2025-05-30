عربي

سوريا.. أهالي القنيطرة يطردون دورية إسرائيلية وينزعون علمها ويحرقونه (فيديو)

سوريا.. أهالي القنيطرة يطردون دورية إسرائيلية وينزعون علمها ويحرقونه (فيديو)
رام الله - دنيا الوطن
طرد أهالي القنيطرة دورية إسرائيلية قرب سد رويحينة في ريف القنيطرة الأوسط بعد أن قاموا برشقها بالحجارة، وقاموا بنزع العلم الإسرائيلي المعلق على إحدى آليات الدورية وإحراقه.

وتمكن الأهالي من إزالة العلم الإسرائيلي من على سيارة الدورية أثناء خروجها من المنطقة، بعد أن توغلت في قرية رويحينة وبدأت بإيقاف المارة، مما أثار غضب الأهالي ودفعهم لاتخاذ هذا الإجراء.

وتداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر طرد الدورية الإسرائيلية ونزع العلم الإسرائيلي وسط تجمع حاشد من قبل المواطنين.

وتوغلت في وقت سابق من اليوم دورية تابعة للجيش الإسرائيلي، مؤلفة من 6 آليات، في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، حيث تمركزت على الطريق الواصل بين قريتي جملة وصيصون، قبل أن تنسحب بعد فترة قصيرة، دون توفر معلومات إضافية عن أسباب التوغل أو ما نتج عنه.


 

أخبار ذات صلة

سوريا.. أهالي القنيطرة يطردون دورية إسرائيلية وينزعون علمها ويحرقونه (فيديو)

سوريا.. أهالي القنيطرة يطردون دورية إسرائيلية وينزعون علمها ويحرقونه (فيديو)

تونس: تشديد الأحكام على 20 مدانًا في قضية الهجوم على السفارة الأمريكية

تونس: تشديد الأحكام على 20 مدانًا في قضية الهجوم على السفارة الأمريكية

الجمارك المصرية تُصدر قراراً بشأن ملابس العائدين من الخارج

الجمارك المصرية تُصدر قراراً بشأن ملابس العائدين من الخارج

وفاة 11 مهاجرا سودانيا في حادث سير بصحراء ليبيا

وفاة 11 مهاجرا سودانيا في حادث سير بصحراء ليبيا

سوريا: توقيع اتفاقية بـ7 مليارات دولار مع تحالف شركات لتوليد الكهرباء

سوريا: توقيع اتفاقية بـ7 مليارات دولار مع تحالف شركات لتوليد الكهرباء

لبنان: شهيد في قصف إسرائيلي على بلدة النبطية الفوقا

لبنان: شهيد في قصف إسرائيلي على بلدة النبطية الفوقا

الأردن يدين قرار (كابينيت) الاحتلال الموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة

الأردن يدين قرار (كابينيت) الاحتلال الموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة

السودان: 70 حالة وفاة جراء الكوليرا في الخرطوم خلال يومين

السودان: 70 حالة وفاة جراء الكوليرا في الخرطوم خلال يومين

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

باحثون: انبعاثات الغازات من حرب غزة تتجاوز ما تطلقه 102 دولة منفردة سنوياً

باحثون: انبعاثات الغازات من حرب غزة تتجاوز ما تطلقه 102 دولة منفردة سنوياً

محكمة الاحتلال تمدد اعتقال سناء دقة حتى الثلاثاء

محكمة الاحتلال تمدد اعتقال سناء دقة حتى الثلاثاء

ثلاثة شهداء بينهم امراة حامل في غزة

ثلاثة شهداء بينهم امراة حامل في غزة

باحث فلسطيني بارز: واشنطن فشلت في لعب دور الوسيط النزيه بين الفلسطينيين والإسرائيليين

باحث فلسطيني بارز: واشنطن فشلت في لعب دور الوسيط النزيه بين الفلسطينيين والإسرائيليين

ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي ومطلب سياسي

ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي ومطلب سياسي

إيطاليا تعلن استعدادها لاستقبال الطفل الناجي من عائلة الطبيبة آلاء النجار في غزة

إيطاليا تعلن استعدادها لاستقبال الطفل الناجي من عائلة الطبيبة آلاء النجار في غزة

&quot;الأوقاف&quot;: اكتمال وصول كافة حجاج دولة فلسطين إلى مكة المكرمة

"الأوقاف": اكتمال وصول كافة حجاج دولة فلسطين إلى مكة المكرمة

18 شهيداً في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

18 شهيداً في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

منوعات

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة &quot;هند رجب&quot;

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة "هند رجب"

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

أسانج يخطف الأنظار بمهرجان كان بقميص يحمل أسماء 4986 طفلاً قتلوا بغزة

أسانج يخطف الأنظار بمهرجان كان بقميص يحمل أسماء 4986 طفلاً قتلوا بغزة

أحمد السقا يفاجئ جمهوره بإعلان انفصاله عن مها الصغير بعد 26 عاماً من الزواج

أحمد السقا يفاجئ جمهوره بإعلان انفصاله عن مها الصغير بعد 26 عاماً من الزواج

استشهاد الممثلة الفلسطينية ابتسام نصار و13 فردًا من عائلتها

استشهاد الممثلة الفلسطينية ابتسام نصار و13 فردًا من عائلتها

عربي

تونس: تشديد الأحكام على 20 مدانًا في قضية الهجوم على السفارة الأمريكية

تونس: تشديد الأحكام على 20 مدانًا في قضية الهجوم على السفارة الأمريكية

الجمارك المصرية تُصدر قراراً بشأن ملابس العائدين من الخارج

الجمارك المصرية تُصدر قراراً بشأن ملابس العائدين من الخارج

وفاة 11 مهاجرا سودانيا في حادث سير بصحراء ليبيا

وفاة 11 مهاجرا سودانيا في حادث سير بصحراء ليبيا

سوريا: توقيع اتفاقية بـ7 مليارات دولار مع تحالف شركات لتوليد الكهرباء

سوريا: توقيع اتفاقية بـ7 مليارات دولار مع تحالف شركات لتوليد الكهرباء