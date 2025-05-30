سوريا.. أهالي القنيطرة يطردون دورية إسرائيلية وينزعون علمها ويحرقونه (فيديو)

وتمكن الأهالي من إزالة العلم الإسرائيلي من على سيارة الدورية أثناء خروجها من المنطقة، بعد أن توغلت في قرية رويحينة وبدأت بإيقاف المارة، مما أثار غضب الأهالي ودفعهم لاتخاذ هذا الإجراء.



وتداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر طرد الدورية الإسرائيلية ونزع العلم الإسرائيلي وسط تجمع حاشد من قبل المواطنين.



وتوغلت في وقت سابق من اليوم دورية تابعة للجيش الإسرائيلي، مؤلفة من 6 آليات، في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، حيث تمركزت على الطريق الواصل بين قريتي جملة وصيصون، قبل أن تنسحب بعد فترة قصيرة، دون توفر معلومات إضافية عن أسباب التوغل أو ما نتج عنه.











رام الله - دنيا الوطنطرد أهالي القنيطرة دورية إسرائيلية قرب سد رويحينة في ريف القنيطرة الأوسط بعد أن قاموا برشقها بالحجارة، وقاموا بنزع العلم الإسرائيلي المعلق على إحدى آليات الدورية وإحراقه.