محكمة الاحتلال تمدد اعتقال سناء دقة حتى الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنمدّدت محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الجمعة، اعتقال المناضلة سناء سلامة دقة، زوجة الشهيد الأسير وليد دقة، حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد أن جرى اعتقالها يوم أمس الخميس أثناء تواجدها في مدينة القدس المحتلة.وانطلقت جلسة المحكمة وسط حضور واسع من المتضامنين والنشطاء وأهالي الداخل الفلسطيني، حيث احتشد عدد كبير منهم خارج قاعة المحكمة منذ ساعات الصباح، دعماً لسناء دقة.وخلال الجلسة، ظهرت سناء في قفص الاتهام، وسارعت إلى السؤال عن طفلتها ميلاد، قائلة: "هل كانت تبكي؟ وهل سألت عني؟"، ليطمئنها الحاضرون بأن الطفلة بخير ولا داعي للقلق.