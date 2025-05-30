حماس: نتشاور مع القوى والفصائل بشأن مقترح ويتكوف

رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، أنها تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية بشأن مقترح جديد لوقف إطلاق النار.وقالت الحركة في بيان مقتضب إن المقترح المعروض للنقاش تم تسلّمه مؤخرًا من المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عبر وسطاء.وكانت "حماس" قد أوضحت في بيان سابق، الخميس، أنها تلقت المقترح الجديد وتقوم بدراسته بمسؤولية، وبما ينسجم مع مصالح الشعب الفلسطيني، ويهدف إلى إغاثته وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.