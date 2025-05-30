موقع عبري يُعدّد أسباب صمت حماس بشأن ردّها على مقترح ويتكوف

رام الله - دنيا الوطننشر موقع "i24 News" الإسرائيلي مقالا عدّد من خلاله أسباب عدم إعلان حماس عن موقفها النهائي من اقتراح المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف حتى الآن.وذكر الموقع أن خلفية أسباب عدم إصدار حماس موقفا نهائيا حتى الآن حول الاتفاق الذي عرضه ويتكوف عن صفقة وقف إطلاق النار، ترتبط باتصالات مكثفة أمس بين الوسيط رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي بشارة بحبح وقيادة حماس في قطر.وزعم بأنه في حين دعم بحبح موقف حماس حول الضمانات الأمريكية، اتضح لحماس أن ويتكوف ينحاز بشكل متزايد إلى إسرائيل في هذه القضية، مما أدى إلى انقلاب تفاؤل حماس إلى تشاؤم كبير.وأضاف المصدر ذاته أن حركة حماس علمت أن موقف إسرائيل من قضية الضمانات يتجاوز حتى ما ورد في المقترح الأمريكي.وأوضح نقلا عن عدة مصادر مطلعة على ما يجري خلف كواليس المفاوضات، أنه بناء على ذلك، أدركت حماس أن إسرائيل تحتفظ بحقها في مواصلة توزيع المساعدات الإنسانية بما في ذلك عبر شركات أمريكية، وأنها تصر على حقها في العودة إلى القتال بعد 60 يوما إذا لم تكن هناك ضمانات أمريكية تمنعها من ذلك.وأشار المصدر إلى أن حماس تعتقد أن الولايات المتحدة تنحاز إلى إسرائيل في القضية الفلسطينية لتعويضها عن الموضوع الإيراني.وفي وقت سابق، قال قيادي في حماس إن الحركة قدمت مقترحا ردا على المقترح الذي طرحه المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، عبر المحاور الفلسطيني الأمريكي بشارة بحبح.وأضاف القيادي لشبكة "CNN" أن "المقترح كان يتضمن 3 نقاط: الموافقة على إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار لمدة 60 يوما كما هو مبين في الخطة الأمريكية لكن بضمانات أمريكية باستمرار المفاوضات بشأن وقف إطلاق نار دائم وعدم استئناف القتال بعد 60 يوما، وإيصال المساعدات الإنسانية عبر قنوات الأمم المتحدة، أما النقطة الثالثة فتتمثل في انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى المواقع التي احتلها في 2 مارس، قبل أن تستأنف إسرائيل عملياتها العسكرية".وصرح القيادي بأنهم ناقشوا تلك النقاط مع بحبح قبل يومين في العاصمة القطرية الدوحة، وأُرسلت إلى ويتكوف، وبعد لقاء المبعوث الأمريكي بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في واشنطن هذا الأسبوع "تغير كل شيء تماما".هذا، وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الخميس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين موافقته على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن غزة.من جهتها، أعلنت حماس تسلمها مقترح ستيف ويتكوف بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل.