الصحة بغزة: 72 شهيدًا و 278 إصابة خلال 24 ساعة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، أن 72 مواطنًا استشهدوا وأصيب 278 آخرون خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع.وأفادت الوزارة في بيان صحفي أن هذه الأرقام لا تشمل ضحايا مستشفيات شمال القطاع، نظراً لصعوبة الوصول إليها، مضيفة أن العديد من الجثامين لا تزال تحت الأنقاض وفي الشوارع، في ظل العجز الكبير الذي تواجهه فرق الإسعاف والدفاع المدني في عمليات الإنقاذ.وبحسب الإحصائية المحدثة، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 54,321 شهيدًا، إضافة إلى 123,770 إصابة.كما أوضحت الوزارة أن الفترة الممتدة من 18 مارس 2025 وحتى اليوم، شهدت سقوط 4,058 شهيدًا، إلى جانب 11,729 إصابة.