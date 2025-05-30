شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: 72 شهيدًا و 278 إصابة خلال 24 ساعة

الصحة بغزة: 72 شهيدًا و 278 إصابة خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، أن 72 مواطنًا استشهدوا وأصيب 278 آخرون خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي أن هذه الأرقام لا تشمل ضحايا مستشفيات شمال القطاع، نظراً لصعوبة الوصول إليها، مضيفة أن العديد من الجثامين لا تزال تحت الأنقاض وفي الشوارع، في ظل العجز الكبير الذي تواجهه فرق الإسعاف والدفاع المدني في عمليات الإنقاذ.

وبحسب الإحصائية المحدثة، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 54,321 شهيدًا، إضافة إلى 123,770 إصابة.

كما أوضحت الوزارة أن الفترة الممتدة من 18 مارس 2025 وحتى اليوم، شهدت سقوط 4,058 شهيدًا، إلى جانب 11,729 إصابة.

أخبار ذات صلة

ثلاثة شهداء بينهم امراة حامل في غزة

ثلاثة شهداء بينهم امراة حامل في غزة

القسام تعرض مشاهد لاستهداف مستعربين شرق رفح

القسام تعرض مشاهد لاستهداف مستعربين شرق رفح

الصحة بغزة: 72 شهيدًا و 278 إصابة خلال 24 ساعة

الصحة بغزة: 72 شهيدًا و 278 إصابة خلال 24 ساعة

13 شهيدا إثر قصف خيمة نازحين في خان يونس

13 شهيدا إثر قصف خيمة نازحين في خان يونس

باحث فلسطيني بارز: واشنطن فشلت في لعب دور الوسيط النزيه بين الفلسطينيين والإسرائيليين

باحث فلسطيني بارز: واشنطن فشلت في لعب دور الوسيط النزيه بين الفلسطينيين والإسرائيليين

ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي ومطلب سياسي

ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي ومطلب سياسي

إيطاليا تعلن استعدادها لاستقبال الطفل الناجي من عائلة الطبيبة آلاء النجار في غزة

إيطاليا تعلن استعدادها لاستقبال الطفل الناجي من عائلة الطبيبة آلاء النجار في غزة

&quot;الأوقاف&quot;: اكتمال وصول كافة حجاج دولة فلسطين إلى مكة المكرمة

"الأوقاف": اكتمال وصول كافة حجاج دولة فلسطين إلى مكة المكرمة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

ثلاثة شهداء بينهم امراة حامل في غزة

ثلاثة شهداء بينهم امراة حامل في غزة

18 شهيداً في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

18 شهيداً في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

ديوان الجريدة الرسمية يعقد ورشة عمل لمناقشة توصيات الأبحاث الفائزة في قطاع &quot;تشريعات المرأة&quot;

ديوان الجريدة الرسمية يعقد ورشة عمل لمناقشة توصيات الأبحاث الفائزة في قطاع "تشريعات المرأة"

مصطفى يؤكد ضرورة وضع الخطط الاستراتيجية لإعادة الحياة إلى غزة بعد وقف العدوان

مصطفى يؤكد ضرورة وضع الخطط الاستراتيجية لإعادة الحياة إلى غزة بعد وقف العدوان

الاحتلال يطالب مستشفى العودة شمال قطاع غزة بالإخلاء الفوري

الاحتلال يطالب مستشفى العودة شمال قطاع غزة بالإخلاء الفوري

(يونيسف): نظام المساعدات الإسرائيلي الجديد في غزة &quot;كارثة&quot;

(يونيسف): نظام المساعدات الإسرائيلي الجديد في غزة "كارثة"

مجزرة مروّعة.. شهداء وإصابات بقصف الاحتلال مفترق السرايا المزدحم وسط مدينة غزة

مجزرة مروّعة.. شهداء وإصابات بقصف الاحتلال مفترق السرايا المزدحم وسط مدينة غزة

رئيس بلدية جنين: المخيم بحاجة إلى إعادة إعمار بالكامل

رئيس بلدية جنين: المخيم بحاجة إلى إعادة إعمار بالكامل

منوعات

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

أسانج يخطف الأنظار بمهرجان كان بقميص يحمل أسماء 4986 طفلاً قتلوا بغزة

أسانج يخطف الأنظار بمهرجان كان بقميص يحمل أسماء 4986 طفلاً قتلوا بغزة

أحمد السقا يفاجئ جمهوره بإعلان انفصاله عن مها الصغير بعد 26 عاماً من الزواج

أحمد السقا يفاجئ جمهوره بإعلان انفصاله عن مها الصغير بعد 26 عاماً من الزواج

استشهاد الممثلة الفلسطينية ابتسام نصار و13 فردًا من عائلتها

استشهاد الممثلة الفلسطينية ابتسام نصار و13 فردًا من عائلتها

اليوتيوبر الهندية الحسناء ملهوترا في قبضة الأمن بتهمة التجسس لصالح باكستان

اليوتيوبر الهندية الحسناء ملهوترا في قبضة الأمن بتهمة التجسس لصالح باكستان

عربي

تونس: تشديد الأحكام على 20 مدانًا في قضية الهجوم على السفارة الأمريكية

تونس: تشديد الأحكام على 20 مدانًا في قضية الهجوم على السفارة الأمريكية

الجمارك المصرية تُصدر قراراً بشأن ملابس العائدين من الخارج

الجمارك المصرية تُصدر قراراً بشأن ملابس العائدين من الخارج

وفاة 11 مهاجرا سودانيا في حادث سير بصحراء ليبيا

وفاة 11 مهاجرا سودانيا في حادث سير بصحراء ليبيا

سوريا: توقيع اتفاقية بـ7 مليارات دولار مع تحالف شركات لتوليد الكهرباء

سوريا: توقيع اتفاقية بـ7 مليارات دولار مع تحالف شركات لتوليد الكهرباء