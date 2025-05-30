13 شهيدا إثر قصف خيمة نازحين في خان يونس

رام الله - دنيا الوطنارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، مجزرة جديدة في خان يونس جنوب قطاع غزة، استشهد على إثرها ما لا يقل عن 13 مواطنا، بينهم أطفال ونساء.وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات إسرائيلية مسيرة قصفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي القرارة شمال غرب مدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد 13 مواطنا بينهم 3 أطفال على الأقل، ونساء، فيما استشهدت سيدة بالرصاص في المدينة.وعرف من بين الشهداء: ميار محمود الأسطل، وأحمد نعيم الأسطل، ومحمود نائل مصران، ونائل غازي مصران، وسمية نائل مصران، وداليا زكي مصران، وشيماء نائل مصران، وسهام نائل مصران، وريم نائل مصران، إضافة إلى ثلاثة أطفال وسيدة لم تعرف هوياتهم.كما استشهدت المواطنة بسمة إبراهيم حسين البيوك، بعيار ناري أطلقه جيش الاحتلال تجاهها، قرب كراج رفح وسط خان يونس.وكانت مصادر طبية أعلنت ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 54,321 شهيدا، و123,770 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.