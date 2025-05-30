دولي

الفيضانات تدمر المنازل وتودي بحياة العشرات في نيجيريا

الفيضانات تدمر المنازل وتودي بحياة العشرات في نيجيريا
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العنيفة التي اجتاحت وسط نيجيريا إلى ما لا يقل عن 88 قتيلاً، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية، الجمعة، وسط تحذيرات من إمكانية تزايد عدد الضحايا في الساعات المقبلة.

وقال حسيني عيسى، مدير العمليات في الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ بولاية النيجر، إن "العدد المؤكد للوفيات بلغ 88 شخصاً حتى الآن"، مشيراً إلى أن عمليات البحث لا تزال جارية في عدة مواقع.

وكانت الأمطار الغزيرة قد ضربت بلدة موكوا مساء الأربعاء، متسببة في جرف عشرات المنازل وغرق العديد من السكان. وأكد متحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ المحلية أن رجال الإنقاذ ما زالوا ينتشرون في مناطق مختلفة، متوقعاً ارتفاع الحصيلة مع استمرار عمليات البحث.

نيجيريا، أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان، تعاني سنوياً من موجات فيضانات مدمرة خلال موسم الأمطار الممتد من مايو إلى سبتمبر. ويرى خبراء أن تغير المناخ وسوء البنية التحتية، مثل شبكات الصرف غير الكافية، إضافة إلى البناء في المناطق المنخفضة، كلها عوامل تؤدي إلى تفاقم الكارثة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من احتمال وقوع فيضانات مفاجئة في 15 ولاية نيجيرية بين الأربعاء والجمعة.

يُذكر أن البلاد شهدت في عام 2024 واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية، حيث أودت الفيضانات بحياة أكثر من 1200 شخص وتسببت في نزوح 1.2 مليون في 31 ولاية.

وفي ظل تزايد التهديدات المناخية، دعا الرئيس بولا أحمد تينوبو العام الماضي إلى تعزيز جهود الإغاثة وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، فيما شددت خدمات الطوارئ على ضرورة رفع الدعم الحكومي لمواجهة تداعيات الكوارث البيئية المتكررة.

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