دولي

وزير الجيش الإسرائيلي: توسيع الاستيطان في الضفة هو ردنا على ماكرون وأصدقائه

وزير الجيش الإسرائيلي: توسيع الاستيطان في الضفة هو ردنا على ماكرون وأصدقائه
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجمعة، إن إسرائيل ستواصل تعزيز وجودها الاستيطاني في الضفة الغربية، بعد إعلانها إقامة 22 مستوطنة جديدة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل رداً مباشراً على ما أسماها بالمنظمات "الإرهابية"، وعلى تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الداعية للاعتراف بدولة فلسطينية.

وأضاف كاتس في بيان: "هذه رسالتنا لماكرون وأصدقائه: هم يعترفون بدولة فلسطينية على الورق، ونحن نبني الدولة اليهودية الإسرائيلية على الأرض".

وكان ماكرون قد صرّح في مؤتمر صحافي بسنغافورة أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو "مطلب سياسي" إلى جانب كونه "واجباً أخلاقياً"، داعياً إلى موقف أوروبي أكثر صرامة تجاه إسرائيل، في حال لم تتجاوب مع الوضع الإنساني في قطاع غزة خلال وقت قصير.

وتحدث ماكرون عن جملة شروط للاعتراف بدولة فلسطينية، منها: إطلاق سراح الرهائن، نزع سلاح حماس، عدم مشاركتها في الحكم، واعتراف الدولة الفلسطينية بإسرائيل وضمان أمنها، إضافة إلى إنشاء هيكل أمني إقليمي.

ومن المقرر أن تشارك فرنسا والسعودية في رئاسة مؤتمر دولي حول "حل الدولتين" في الأمم المتحدة بنيويورك بين 17 و30 يونيو المقبل.

تأتي هذه التطورات في وقت يشارك فيه ماكرون وعدد من القادة الدوليين في منتدى "حوار شانغريلا" الأمني في سنغافورة، الذي يبحث قضايا أمنية عالمية تشمل الصراعات في الشرق الأوسط والحرب الروسية على اوكرانيا وتزايد نفوذ الصين.

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