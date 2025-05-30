شؤون فلسطينية

إيطاليا تعلن استعدادها لاستقبال الطفل الناجي من عائلة الطبيبة آلاء النجار في غزة

إيطاليا تعلن استعدادها لاستقبال الطفل الناجي من عائلة الطبيبة آلاء النجار في غزة
الطفل المصاب آدم يرقد للعلاج في مجمع ناصر الطبي بخانيونس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومة الإيطالية استعدادها لاستقبال الطفل الوحيد الناجي من عائلة الطبيبة آلاء النجار التي فقدت تسعة من أطفالها في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلها في منطقة قيزان النجار جنوبي خانيونس، الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان: "يتابع وزير الخارجية أنطونيو تاياني عن كثب وضع الطبيبة آلاء النجار التي استهدفت عائلتها في هجوم إسرائيلي خلال الأيام الماضية".

وأضافت: "أصيب الزوج بجروح بالغة وفقدت الطبيبة تسعة من أبنائها العشرة. الطفل الناجي الوحيد آدم يتلقى العلاج في مستشفى بخانيونس" جنوبي القطاع.

وتابع: "الحكومة الإيطالية مستعدة لنقل آدم المصاب إلى إيطاليا. وبناء على تعليمات الوزير تاياني تجري الوزارة إجراءات لتنفيذ عملية نقل الطفل مع احترام إرادة الطبيبة وعائلتها".

وإلى جانب إيطاليا، أعلنت مالطا أيضا استعدادها لتوفير المأوى للطبيبة الفلسطينية وعائلتها.

وفُجعت طبيبة الأطفال آلاء النجار بوصول جثامين تسعة من أطفالها إلى مستشفى ناصر بخانيونس أثناء عملها فيه، بعد أن قضوا حرقا إثر قصف الاحتلال على منزلها، فيما أصيب آدم وهو طفلها الوحيد المتبقي، وزوجها الدكتور حمدي النجار.

وجاء استهداف الاحتلال لمنزل عائلة الطبيبة النجار بعد ثلاثة أيام من دعوة زعيم حزب (زهوت) الإسرائيلي اليميني المتطرف موشيه فيغلين، في حديث للقناة (14) الإسرائيلية، للتخلص من الأطفال والرضع بغزة.

فيغلين، وهو عضو كنيست سابق عن حزب (الليكود) الذي يقوده رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: قال للقناة اليمينية: "كل طفل، كل طفل رضيع في غزة هو عدو"، وفق تعبيره.

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