شؤون فلسطينية

18 شهيداً في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

18 شهيداً في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
استشهد 18 مواطنا على الأقل وأصيب آخرون بجروح، فجر وصباح اليوم الجمعة، في قصف ورصاص الاحتلال الإسرائيلي في جباليا النزلة ومخيم جباليا شمال قطاع غزة، وشمال البريج وسط القطاع، ومدينتي خانيونس ورفح جنوبا.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد سبعة مواطنين على الأقل وإصابة آخرين بجروح، إثر قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة نصر في جباليا النزلة شمال القطاع.

وأضافت، أن ثلاثة مواطنين آخرين استشهدوا جراء قصف الاحتلال خيمتين تؤويان نازحين غرب خانيونس، ونقلوا إلى مجمع ناصر الطبي.

ولفتت إلى أن مواطنين استشهدا وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مركبة مدنية في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس.

وأشارت إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما استشهد ثلاثة مواطنين بقصف للاحتلال عند دوار الصفطاوي شمال مدينة غزة، واستشهد مواطنان آخران بقصف داخل مخيم جباليا شمال القطاع، صباح اليوم.

كما أفادت المصادر بإصابة 20 مواطناً، صباح اليوم، إثر إطلاق نار من قبل جيش الاحتلال صوب المواطنين أثناء توجههم لنقطة توزيع المساعدات الأمريكية في محور "نتساريم" وسط القطاع.

ونسف جيش الاحتلال منازل سكنية في حي التفاح شرقي مدينة غزة. وفي بلدة القرارة شمال خانيونس.

وكان الاحتلال، قد أصدر، الليلة الماضية، "أوامر إخلاء" جديدة للمواطنين في جباليا البلد والعطاطرة في محافظة شمال غزة، وبأحياء الشجاعية والدرج والزيتون بمدينة غزة.

ويوم الخميس، استشهد 70 مواطنا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال ومدفعيته عدة مناطق من القطاع.

ويعاني قطاع غزة أزمة إنسانية وإغاثية كارثية ومجاعة قاسية منذ أن أغلق الاحتلال المعابر في الثاني من آذار/ مارس الماضي، مانعا دخول الغذاء والدواء والمساعدات والوقود. وبات نحو 1.5 مليون مواطن من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت أكثر من 177 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.


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