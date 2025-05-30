شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال ينذر بإخلاء مناطق واسعة في مدينة غزة وشمال القطاع

جيش الاحتلال ينذر بإخلاء مناطق واسعة في مدينة غزة وشمال القطاع
رحلة نزوح لا تنتهي في غزة
رام الله - دنيا الوطن
أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الخميس، سكان مناطق واسعة في مدينة غزة وشمال القطاع بالإخلاء.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان: "إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في مناطق العطاطرة، جباليا البلد، الشجاعية، الدرج والزيتون، تواصل المنظمات الإرهابية نشاطها التخريبي في المنطقة ولذلك سوف يوسّع جيش الدفاع نشاطه الهجومي في مناطق وجودكم لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية"، وفق زعمه وتعبيره.

وأضاف: "من هذه اللحظة، سيتم اعتبار المناطق المذكورة مناطق قتال خطيرة, وتم تحذير هذه المناطق عدة مرات. من أجل سلامتكم عليكم إخلائها فوراً غرباً".

يأتي هذا الإعلان من جيش الاحتلال ليزيد من معاناة الأهالي مع استمرار حرب الإبادة، وسياسة التجويع الممنهجة، وتدمير متعمد للمنظومة الصحية، وانهيار مقومات الحياة في القطاع.

وقبل ثلاثة أيام، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، نزوح أكثر من 172 ألف شخص في قطاع غزة في أسبوع واحد، جراء الهجمات الإسرائيلية المكثفة والحصار.

وأشارت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في منشور لها على حسابها في موقع (إكس) إلى أن عمليات النزوح واسعة النطاق ما زالت مستمرة في غزة. 

وأوضحت أنه "منذ انهيار وقف إطلاق النار في 18 آذار / مارس 2025، فرّ ما يقدر بنحو 610 آلاف شخص من العنف أو من إنذارات الإخلاء".

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