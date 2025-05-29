لبنان: شهيد في قصف إسرائيلي على بلدة النبطية الفوقا

رام الله - دنيا الوطناستشهد مواطن لبناني، اليوم الخميس، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة النبطية الفوقا جنوب لبنان.وقالت وزارة الصحة العامة اللبنانية إن طيران الاحتلال المسير أغار على منطقة حرج "علي الطاهر" في بلدة النبطية الفوقا، ما أدى لاستشهاد مواطن.وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مسيرة إسرائيلية نفذت عدوانا جويا، حيث استهدفت موظفا في بلدية النبطية الفوقا بغارة أثناء قيامه بعمله في منطقة علي الطاهر.وأوضحت أنه أثناء توجه "الموظف محمود عطوي إلى البئر الموجودة في حرش علي الطاهر، لتحويل المياه إلى المنازل، تم استهدافه على دراجته النارية بصاروخ من مسيرة معادية، ما أدى إلى استشهاده".