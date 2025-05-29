مسؤول إسرائيلي: صبر ويتكوف على تل أبيب بدأ ينفد

رام الله - دنيا الوطننقل موقع (تايمز أوف إسرائيل)، الخميس، عن مسؤول إسرائيلي "لم يسمه"، قوله، إن صبر المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، على إسرائيل في ملفي إيران وغزة "بدأ ينفد".وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن "اجتماع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، وويتكوف، هذا الأسبوع بواشنطن بشأن إيران والرهائن (الأسرى الإسرائيليين) لدى حماس لم يكن سهلا"، دون تفاصيل.ويعد ديرمر، أقرب المسؤولين الإسرائيليين إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو المكلف بالاتصال مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مختلف القضايا بين البلدين.ولم يعلق مكتب نتنياهو، ولا البيت الأبيض، بشأن ما نقله الموقع الإسرائيلي.وأمس الأربعاء، أعلن ويتكوف عزمه تقديم مقترح جديد لحركة (حماس) وإسرائيل لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى، معرباً عن تفاؤله حيال ذلك.والأربعاء كذلك، أكد ترامب أنه وجّه تحذيرا لنتنياهو بشأن ضربة إسرائيلية محتملة على منشآت إيرانية قد تعرقل المحادثات بين طهران وواشنطن.وقال ترامب ردا على سؤال حول تحذيره نتنياهو: "أود أن أكون صريحا، نعم فعلت.. قلت إنني لا أعتقد أنه مناسب الآن (مهاجمة إيران).. تجرى مناقشات جيدة جدا معهم (الإيرانيين)".وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 177 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.